Hà Tĩnh xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng dịch bệnh sau mưa bão

Ngành y tế Hà Tĩnh đã phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn dịch bệnh sau bão.

Sau cơn bão số 5, nhiều gia đình, trường học ở Hà Tĩnh bị ngập úng, môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Để kịp thời khắc phục những ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe của người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến các địa phương giám sát và phun khử khuẩn tại các trường học, nhà dân, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Tại các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, công tác khắc phục đang diễn ra khẩn trương. Xã Cẩm Lạc có 405 hộ dân, 250 giếng nước, 270 công trình vệ sinh và Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập bị ngập.

Xã Cẩm Xuyên có 550 hộ dân, 105 giếng nước và 7 công trình vệ sinh bị ảnh hưởng. Nhiều trạm y tế ở Hồng Lĩnh, Kỳ Xuân, Kỳ Văn cũng bị tốc mái, hư hỏng...

Trước đó, ngay khi nước rút, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cùng các trạm y tế xã đã đồng loạt triển khai công tác xử lý môi trường với phương châm "nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó.

Qua giám sát cho thấy, tình hình dịch bệnh tại các địa phương không phát sinh phức tạp, các hộ gia đình và trường học cơ bản hoàn thành việc dọn dẹp, xử lý các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt chú trọng khử khuẩn phòng học và công trình vệ sinh.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt cho người dân thôn Tân Ninh Châu, xã Đan Hải/Ảnh SYT Hà Tĩnh

ThS. Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Hiện trung tâm đã tiến hành cấp phát hóa chất Cloramin B cho các Trung tâm Y tế Tiên Điền và các trung tâm y tế có hộ dân bị ngập lụt. Đồng thời cử lực lượng phối hợp với các trung tâm y tế vừa tiến hành hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường vừa giám sát dịch bệnh.

Giải pháp cấp bách hiện nay là người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh bằng hóa chất Cloramin B. Các địa phương bị ngập úng phải thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xác động vật chết tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định.

Việc này nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa bão, đặc biệt các bệnh tiêu chảy cấp, tả, lỵ, bệnh đường hô hấp, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và sốt xuất huyết...

Giám sát bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh sau mưa bão tại xã Đan Hải/Ảnh SYT Hà Tĩnh

Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các trạm y tế, đoàn thể tăng cường thu gom, xử lý rác thải và xác động vật chết tại các vùng ngập úng, tránh ô nhiễm và lây lan mầm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cấp hơn 1.000 kg Cloramin B và bổ sung thêm 300 kg cho các xã bị ngập; đến nay, hầu hết giếng nước, trường học và công trình vệ sinh bị ảnh hưởng đã được khử khuẩn, đảm bảo an toàn sử dụng cho người dân.

10 khuyến cáo về biện pháp phòng chống dịch chung sau mưa bão và lũ lụt của Bộ Y tế:

1. Đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi.

2. Thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

3. Vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn.

4. Tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ô tô… hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng.

5. Mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày.

6. Thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước.

7. Dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

8. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy.

9. Thu gom, xử lý và chôn xác súc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

10. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.