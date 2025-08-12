Hà Nội

Sống Khỏe

Cần làm gì để ngăn dịch bệnh lây lan trong trường học?

Nhà trường, phụ huynh và học sinh cần phối hợp giữ vệ sinh, khử khuẩn và hạn chế hoạt động đông người để ngăn dịch lây lan.

Trương Hiền

Trong môi trường học đường, nơi học sinh và giáo viên tiếp xúc gần gũi hằng ngày, dịch bệnh rất dễ lây lan nếu không có các biện pháp phòng ngừa kịp thời. Việc chủ động thực hiện các giải pháp phòng dịch không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần duy trì hoạt động học tập ổn định, an toàn.

z6896186149524-fe23a312a27540bb533dd55182b52a93.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Các biện pháp phòng dịch trong trường học: Bảo vệ sức khỏe cho học sinh và giáo viên

Đảm bảo vệ sinh cá nhân

Đảm bảo vệ sinh cá nhân

Rửa tay thường xuyên: Học sinh và giáo viên nên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Đeo khẩu trang khi cần thiết: Đặc biệt trong mùa dịch cúm, COVID-19 hoặc khi có dấu hiệu ho, sốt.

Che miệng khi ho/hắt hơi: Sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo để giảm nguy cơ phát tán vi khuẩn, virus.

Vệ sinh lớp học và môi trường

Lau chùi bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn ghế, công tắc điện, đồ dùng học tập chung.

Thông thoáng không gian: Mở cửa sổ để tăng lưu thông không khí, hạn chế sử dụng điều hòa kín trong thời gian dài.

Khử khuẩn định kỳ toàn bộ khu vực lớp học, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt chung.

Giám sát và phát hiện sớm ca bệnh

Theo dõi sức khỏe hằng ngày: Học sinh có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi nên được nghỉ học và khám ngay.

Thông báo kịp thời cho nhà trường, phụ huynh và cơ sở y tế khi phát hiện ca nghi ngờ.

Cách ly tạm thời học sinh có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm để tránh lây lan.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Tuyên truyền về phòng dịch qua các buổi sinh hoạt lớp, bảng tin, tờ rơi hoặc hoạt động ngoại khóa.

Xây dựng thói quen vệ sinh tốt ngay từ bậc mầm non để trẻ tự giác bảo vệ bản thân và người khác.

Hợp tác giữa gia đình – nhà trường trong việc theo dõi sức khỏe học sinh, nhất là mùa cao điểm dịch bệnh.

Chế độ dinh dưỡng và luyện tập

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng.

Khuyến khích vận động thể thao để duy trì sức khỏe và tinh thần tốt.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi và chống lại tác nhân gây bệnh.

Quản lý số lượng học sinh trong lớp

Giãn cách khi cần thiết: Giảm sĩ số mỗi lớp hoặc bố trí chỗ ngồi cách nhau trong mùa dịch cao điểm.

Tổ chức học luân phiên hoặc trực tuyến với những lớp đông để giảm tiếp xúc gần.

Kiểm soát hoạt động ngoại khóa và sự kiện tập trung đông người

Hạn chế các hoạt động đông người trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.

Tổ chức trực tuyến các cuộc họp phụ huynh, hội thảo hoặc hoạt động văn nghệ nếu cần.

Chuẩn bị sẵn cơ số thuốc và dụng cụ y tế tại trường

Trang bị phòng y tế đầy đủ nhiệt kế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay y tế.

Có kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi phát hiện ca bệnh ngay trong khuôn viên trường.

Phòng dịch trong trường học là trách nhiệm của cả nhà trường, phụ huynh và học sinh. Khi mỗi cá nhân đều ý thức và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh, môi trường học đường sẽ trở nên an toàn hơn, giúp các em học tập hiệu quả và phát triển toàn diện.

