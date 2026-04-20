Lần đầu tiên phát hiện hệ thống nước 'ngọt hóa' cổ đại dưới đáy Đại Tây Dương

Các chuyên gia lần đầu phát hiện hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm bên dưới đáy Đại Tây Dương. Tuy nhiên, đây không phải là nước ngọt hoàn toàn.

Tâm Anh (TH)

Các nhà địa chất học tại Đại học Leicester (Vương quốc Anh) mới công bố phát hiện quan trọng, xác định được một hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên dạng nguồn nước này được giới chuyên gia ghi nhận trực tiếp thông qua khảo sát thực địa.

Khám phá này là kết quả của chuyến thám hiểm ngoài khơi vùng New England của các chuyên gia. Họ đã thu thập lõi trầm tích và khoảng 10.000 lít nước từ bên dưới đáy biển. Kết quả cho thấy nguồn nước này có tuổi đời hàng chục nghìn năm, hình thành từ những giai đoạn địa chất xa xưa.

Theo nhóm nghiên cứu, đây không phải là nước ngọt hoàn toàn. Trên thực tế, hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương là nước có độ mặn thấp hơn đáng kể so với nước biển. Dù vậy, sự tồn tại của nó vẫn được xem là một phát hiện quan trọng bởi vì lượng nước ngọt trên Trái đất được ước tính chiếm chưa đến 3% tổng trữ lượng nước trên thế giới.

bienn-1.jpg
Lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương. Ảnh: Getty.

Chia sẻ về phát hiện này, Tiến sĩ Andrew McIntyre cho rằng, hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại mới được phát hiện bên dưới đáy Đại Tây Dương có thể liên quan đến các kỷ băng hà trong quá khứ. Khi mực nước biển thấp hơn hiện nay, nước mưa và nước băng tan có thể đã thẩm thấu sâu vào lòng đất. Sau đó, lượng nước này bị "mắc kẹt" dưới đáy đại dương khi mực nước dâng cao trở lại.

Phát hiện mới được giới khoa học quan tâm bởi hiện nay, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán trên toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, nếu trên Trái đất tồn tại nhiều hệ thống nước "ngọt hóa" như ở Đại Tây Dương thì chúng có thể trở thành nguồn dự trữ nước tiềm năng cho những khu vực khan hiếm nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc khai thác các tầng nước nằm sâu dưới đáy biển đòi hỏi kinh phí lớn, công nghệ hiện đại và có thể đối mặt những rủi ro môi trường.

Dòng hải lưu Đại Tây Dương suy yếu, biến đổi khí hậu sẽ cực đoan hơn

Các chuyên gia cảnh báo hoàn lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC), bao gồm dòng Gulf Stream, đang suy yếu, dẫn tới những biến đổi khí hậu cực đoan.

Dòng hải lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu, giúp điều hòa các hình thái thời tiết toàn cầu. Đây là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều dòng hải lưu, hoạt động giống như một băng chuyền toàn cầu khổng lồ. Hệ thống này vận chuyển nước ấm từ vùng nhiệt đới về Bắc Đại Tây Dương, nơi nước được làm mát, trở nên mặn hơn và chìm sâu xuống dưới đại dương trước khi chảy về phía Nam.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến băng tan, nước ngọt đổ vào đại dương và nhiệt độ biển tăng, làm AMOC mất ổn định trong hơn một thế kỷ qua. Nghiên cứu mới công bố của các chuyên gia cho thấy, nếu AMOC sụp đổ thì có thể khiến Đại Tây Dương giải phóng một lượng lớn khí CO2, từ đó làm nhiệt độ toàn cầu tăng thêm khoảng 0,2 độ C (ngoài mức tăng do con người gây ra).

Độc đáo hồ nước 'nổi' trên mặt biển Đại Tây Dương

Sørvágsvatn là hồ nước lớn nhất ở quần đảo Faroe. Nhờ một ảo ảnh quang học độc đáo, hồ Sørvágsvatn trông giống như đang "nổi" trên mặt biển Đại Tây Dương.

hoo-1.jpg
Hồ Sørvágsvatn (hay còn gọi Leitisvatn) là hồ nước lớn nhất trong quần đảo Faroe, nằm giữa biển Na Uy và Bắc Đại Tây Dương. Với diện tích 3,4 km2, hồ Leitisvatn nằm ở độ cao 32m so với mực nước biển, trên đỉnh một vách đá dốc nhẹ vào phía đất liền hướng về phía hồ. Ảnh: Anton Petrus via Getty Images.
hoo-2.jpg
Do đó, khi quan sát hồ Sørvágsvatn từ một điểm cách đó vài trăm mét, mọi người sẽ nhìn thấy cảnh tượng hồ nước này trông giống như đang "nổi" trên mặt biển Đại Tây Dương. Đó là một ảo ảnh quang học độc đáo. Ảnh: makasana via Getty Images.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d'Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
