Lần đầu tiên phát hiện hệ thống nước 'ngọt hóa' cổ đại dưới đáy Đại Tây Dương

Các chuyên gia lần đầu phát hiện hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm bên dưới đáy Đại Tây Dương. Tuy nhiên, đây không phải là nước ngọt hoàn toàn.

Các nhà địa chất học tại Đại học Leicester (Vương quốc Anh) mới công bố phát hiện quan trọng, xác định được một hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên dạng nguồn nước này được giới chuyên gia ghi nhận trực tiếp thông qua khảo sát thực địa.

Khám phá này là kết quả của chuyến thám hiểm ngoài khơi vùng New England của các chuyên gia. Họ đã thu thập lõi trầm tích và khoảng 10.000 lít nước từ bên dưới đáy biển. Kết quả cho thấy nguồn nước này có tuổi đời hàng chục nghìn năm, hình thành từ những giai đoạn địa chất xa xưa.

Theo nhóm nghiên cứu, đây không phải là nước ngọt hoàn toàn. Trên thực tế, hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương là nước có độ mặn thấp hơn đáng kể so với nước biển. Dù vậy, sự tồn tại của nó vẫn được xem là một phát hiện quan trọng bởi vì lượng nước ngọt trên Trái đất được ước tính chiếm chưa đến 3% tổng trữ lượng nước trên thế giới.

Lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại nằm sâu dưới đáy Đại Tây Dương. Ảnh: Getty.

Chia sẻ về phát hiện này, Tiến sĩ Andrew McIntyre cho rằng, hệ thống nước "ngọt hóa" cổ đại mới được phát hiện bên dưới đáy Đại Tây Dương có thể liên quan đến các kỷ băng hà trong quá khứ. Khi mực nước biển thấp hơn hiện nay, nước mưa và nước băng tan có thể đã thẩm thấu sâu vào lòng đất. Sau đó, lượng nước này bị "mắc kẹt" dưới đáy đại dương khi mực nước dâng cao trở lại.

Phát hiện mới được giới khoa học quan tâm bởi hiện nay, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán trên toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, nếu trên Trái đất tồn tại nhiều hệ thống nước "ngọt hóa" như ở Đại Tây Dương thì chúng có thể trở thành nguồn dự trữ nước tiềm năng cho những khu vực khan hiếm nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc khai thác các tầng nước nằm sâu dưới đáy biển đòi hỏi kinh phí lớn, công nghệ hiện đại và có thể đối mặt những rủi ro môi trường.