Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện khoáng vật mới có giá trị hơn vàng

Các nhà khoa học đã phát hiện một loại khoáng vật mới cực kỳ phức tạp trên bán đảo Kola của Nga. Ngoài giá trị kinh tế, nó còn có ý nghĩa địa chất quan trọng.

Tuệ Minh

Đại diện của Bộ Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Nga cho biết, khoáng vật này được đặt tên là Kola Ashcroftine. Một lớp Kola Ashcroftine rất mỏng phủ trên bề mặt đá cũng có giá trị trung bình khoảng 145 USD cho mỗi milimét, cao hơn đáng kể so với giá trị tương ứng của vàng.

1000035262.jpg
Phóng to một mẫu khoáng thể Ashcroftine có giá trị cao hơn vàng.

"Mức giá được ấn định cho 1 milimét khoáng chất này không chỉ biến nó thành một phát hiện địa chất, mà còn là một trong những mẫu khoáng chất quý hiếm và có giá trị nhất trên hành tinh của chúng ta" - các chuyên gia trong ngành Khoáng - Địa chất, Đại học Moscow nhận định.

Theo giới khoa học Nga, trong một tinh thể Kola Ashcroftine chứa đồng thời nhiều nguyên tố như yttri, silic, kali, natri, canxi, mangan và flo cùng nhiều nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn hóa học vì vậy nó được ví như “kho lưu trữ hóa học” của lớp vỏ Trái Đất.

1000035263.jpg
Vàng trở lên lu mờ trước giá trị của khoáng vật Kola Ashcroftine.

Đáng chú ý, cấu trúc tinh thể của khoáng vật này được xếp vào nhóm những cấu trúc khoáng vật phức tạp nhất mà khoa học hiện nay từng ghi nhận.

Ashcroftine vốn là một khoáng vật silicat cực hiếm, có màu hồng nhạt, trong suốt và dễ vỡ.

Trước khi Kola Ashcroftine được phát hiện, các mỏ chứa Ashcroftine chỉ được ghi nhận tại Greenland, Canada và Italy.

Bởi vậy, phát hiện mới không chỉ mở rộng phạm vi phân bố của nhóm khoáng vật quý hiếm này mà còn mang thêm những dữ liệu có giá trị cho nghiên cứu về quá trình hình thành và tiến hóa của lớp vỏ Trái Đất.

Việt Nam sở hữu kho báu đất hiếm top 2 thế giới.
Ozamin/Mindaz
#khoáng vật mới #Kola Ashcroftine #Nga #phát hiện khoáng vật #khoáng vật quý hiếm #địa chất

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn 'xưởng sản xuất vàng' nằm sâu dưới đáy biển

Sâu bên dưới các núi lửa trong lòng đại dương, Trái đất có thể đang vận hành một "xưởng sản xuất vàng" tự nhiên khổng lồ tại nơi các mảng lục địa chồng lấn.

Nghiên cứu do TS Christian Timm, nhà địa chất biển tại Trung tâm Nghiên cứu Đại dương GEOMAR Helmholtz Kiel, dẫn đầu, đã giúp giải thích vì sao các vòng cung đảo, chuỗi núi lửa hình thành trên các vùng hút chìm (nơi một mảng kiến ​​tạo đại dương lặn xuống dưới mảng khác) thường rất giàu vàng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 66 mẫu thủy tinh núi lửa được thu thập từ đáy biển dọc theo vòng cung đảo Kermadec và rãnh Havre lân cận ở phía bắc New Zealand.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kho báu Yamashita: Hàng tỷ USD vàng của quân Nhật đang nằm ở đâu?

Hơn 80 năm sau chiến tranh, câu chuyện về kho báu thất lạc của quân Nhật tại Philippines vẫn là một trong những bí ẩn lịch sử hấp dẫn nhất châu Á.

Trong những năm cuối của Thế chiến II, khi quân đội Nhật Bản dần thất bại trước lực lượng Đồng minh, một câu chuyện bí ẩn bắt đầu lan truyền tại Philippines: hàng tấn vàng bạc, đồ trang sức và các tài sản quý giá được cho là đã bị quân Nhật chôn giấu trong những đường hầm bí mật trước khi rút lui. Kho báu này về sau được gọi là "Kho báu Yamashita", gắn với tên của tướng Tomoyuki Yamashita – người chỉ huy quân Nhật tại Philippines vào giai đoạn cuối cuộc chiến.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Nguyên tố hiếm nhất Trái Đất, toàn hành tinh chỉ có khoảng vài chục gram!

Trong bảng tuần hoàn, có những nguyên tố quý hiếm đến mức toàn bộ lượng tồn tại trên Trái Đất chỉ đủ quan sát trong phòng thí nghiệm.

Khi nhắc đến nguyên tố hiếm, nhiều người nghĩ ngay đến vàng, bạch kim hay các nguyên tố đất hiếm. Tuy nhiên, nếu xét theo lượng tồn tại tự nhiên, danh hiệu nguyên tố hiếm nhất trên Trái Đất thường được dành cho astatin (At) – một nguyên tố phóng xạ cực kỳ hiếm đến mức vào bất kỳ thời điểm nào, toàn bộ lớp vỏ Trái Đất được ước tính chỉ chứa chưa đến khoảng 30 gram astatin tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới