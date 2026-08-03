Loài nhện sống dưới nước và xây nhà bằng không khí khiến khoa học kinh ngạc

Ẩn mình dưới mặt nước, một loài nhện kỳ lạ đã xây dựng căn nhà bằng không khí để sinh tồn như những sinh vật thủy sinh.

Trong thế giới tự nhiên, nhện thường gắn liền với mạng tơ trên cây cối, góc nhà hay mặt đất. Nhưng có một loài lại chọn một môi trường hoàn toàn khác biệt: sống dưới nước và tự tạo ra một “căn phòng” chứa đầy không khí ngay giữa lòng ao hồ. Đó là nhện lặn (Argyroneta aquatica), loài nhện duy nhất được biết đến có lối sống gần như hoàn toàn dưới nước.

Ảnh: BBC Wildlife Magazine

Nhện lặn sinh sống chủ yếu ở các vùng nước ngọt châu Âu và châu Á. Thay vì liên tục phải ngoi lên mặt nước để thở, chúng xây dựng một cấu trúc đặc biệt gọi là chuông khí (diving bell) bằng tơ nhện. Công trình nhỏ bé này hoạt động như một “bình dưỡng khí” tự nhiên, giúp nhện có thể săn mồi, nghỉ ngơi và sinh sản dưới nước trong thời gian dài.

Ảnh: jinro.co

Cách xây dựng chuông khí của nhện lặn là một kỳ tích về mặt sinh học. Con nhện đầu tiên tạo một mạng tơ hình mái vòm giữa các cây thủy sinh, sau đó bơi lên mặt nước và dùng những sợi lông nhỏ phủ trên cơ thể để mang theo một lớp không khí xuống dưới. Nó đưa các bong bóng khí này vào mạng tơ nhiều lần cho đến khi tạo thành một khoang khí đủ lớn.

Bên trong chuông khí, nhện có thể sống hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày mà không cần lên mặt nước. Không khí trong chuông dần trao đổi khí với môi trường xung quanh: oxy hòa tan trong nước khuếch tán vào bong bóng, trong khi khí carbon dioxide thoát ra ngoài. Cơ chế này giống như một “mang nhân tạo” giúp nhện khai thác oxy từ nước.

Ảnh: danmarks-edderkopper

Nhện lặn không chỉ là một kỹ sư tài ba mà còn là kẻ săn mồi hiệu quả. Chúng bắt các sinh vật nhỏ như ấu trùng côn trùng, giáp xác và động vật phù du. Con mồi sau khi bị bắt thường được đưa về chuông khí để ăn, biến căn nhà dưới nước thành một nơi vừa trú ẩn vừa là “phòng ăn”.

Điều thú vị hơn là nhện lặn còn sử dụng chuông khí để sinh sản. Con cái tạo những khoang riêng biệt để bảo vệ trứng, giúp thế hệ sau phát triển trong môi trường an toàn hơn. Một số nghiên cứu cho thấy cấu trúc này có thể được duy trì trong thời gian dài nếu điều kiện môi trường thuận lợi.

Nhện lặn là minh chứng rằng quá trình tiến hóa có thể tạo ra những giải pháp đáng kinh ngạc. Một loài động vật vốn tiến hóa từ tổ tiên sống trên cạn đã tìm ra cách chinh phục môi trường nước bằng một “ngôi nhà không khí” tự xây dựng. Công trình bé nhỏ ấy không chỉ gây tò mò cho con người mà còn truyền cảm hứng cho các nhà khoa học nghiên cứu về vật liệu sinh học và công nghệ lưu trữ khí.

Giữa lòng ao hồ yên tĩnh, một chiếc chuông khí nhỏ bé đang tồn tại như một trong những tuyệt tác kiến trúc độc đáo nhất của tự nhiên.