Xe "ế" tại Việt Nam - Suzuki Vitara sắp ra mắt bản 2019

Vào hồi cuối tháng 7/2018, hãng xe Nhật đã chính thức công bố những thông tin và hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu crossover Suzuki Vitara 2019. Đến nay, khi triển lãm ôtô Paris 2018 sắp khai mạc, hãng Suzuki lại tiếp tục tung ra những hình ảnh chi tiết hơn của Vitara phiên bản nâng cấp. Được gọi bằng cái tên Suzuki Vitara Series II, mẫu crossover cỡ nhỏ bản nâng cấp 2019 này sở hữu một số nét mới trong thiết kế ngoại thất. Trong đó, đáng chú ý nhất là ở phần đầu của chiếc xe với lưới tản nhiệt mới dạng 6 thanh được mạ crôm nằm dọc, cản trước đẹp mắt hơn, đèn sương mù và đèn LED định vị ban ngày khác biệt hơn so với trước đây. Nối liền với dải đèn LED định vị ban ngày của Suzuki Vitara 2019 là chi tiết mạ crôm mới, kéo dài đến lưới tản nhiệt dưới. Ngay cả lưới tản nhiệt dưới cũng được thiết kế lại và không còn đi kèm viền màu bạc như trước. Chưa hết, Vitara phiên bản 2019 còn được trang bị cụm đèn hậu mới và các chi tiết ngoại thất cũng sáng sủa hơn so với người tiền nhiệm trước đây. Thân xe với những các đường vuốt khi động học mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý là bộ đa chấu hình hoa hợp kim khác biệt. Bên trong Suzuki Vitara 2019 cũng xuất hiện mặt táp-lô bọc bằng chất liệu mềm mại hơn và màn hình đa thông tin dạng màu mới trong bảng đồng hồ. Ngoài ra, một nâng cấp về công nghệ đặc biệt cũng sẽ được hé lộ khi mẫu xe này chính thức ra mắt vào thời gian sắp tới. Các trang bị an toàn của Suzuki Vitara phiên bản 2019 được dự đoán sẽ bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo và ngăn chệch làn đường, nhận diện biển báo giao thông, phát hiện điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi... Bên dưới nắp capô của Suzuki Vitara 2019 là khối động cơ Boosterjet 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít mới, chưa từng được trang bị cho mẫu xe này trong quá khứ. Lần đầu tiên được giới thiệu trên dòng Suzuki S-Cross 2018, động cơ này tạo ra công suất tối đa 115 mã lực. Theo hãng Suzuki, động cơ mới sẽ dành cho Vitara 2019 bản SZ4 và SZ-T. Trong khi đó, bản cao cấp nhất là SZ5 của Suzuki Vitara 2019 sẽ dùng động cơ xăng 1,4 lít, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại dải tua máy 1.500 - 4.000 vòng/phút. Động cơ này trước đây chỉ dành cho Suzuki Vitara S thể thao hơn. Chưa hết, Suzuki Vitara 2019 còn được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0 lít mới. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 111 mã lực, yếu hơn 9 sức ngựa so với loại 1,6 lít cũ. Động cơ này chỉ có trên Suzuki Vitara 2019 ở một số thị trường và đi với hệ dẫn động cầu trước. Cách đây không lâu, Suzuki Vitara đã kỷ niệm 30 năm ra đời với doanh số cộng dồn hơn 3,65 triệu chiếc tại 191 quốc gia. Thậm chí, Suzuki Vitara là thương hiệu còn lâu đời hơn cả Toyota RAV-4 hay Honda CR-V. Tuy nhiên, so với 2 "đồng hương" này, Suzuki Vitara hiện không được ưa chuộng bằng. Mức giá của Suzuki Vitara 2019 hiện vẫn chưa được công bố nhưng theo nhiều chuyên gia cho hay, xe sẽ có mức giá phù hợp với đa dạng người dùng giống như phiên bản cũ đang lăn bánh. Chúng ta cùng chờ đợi mẫu xe này sẽ được tung ra trước thềm triển lãm ôtô Paris 2018. Video: Xem trước Suzuki Vitara phiên bản 2019.

