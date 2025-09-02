Hà Nội

Lầm tưởng chết người khi dùng chế độ ẩn danh trên web

Số hóa

Lầm tưởng chết người khi dùng chế độ ẩn danh trên web

Nhiều người tin chế độ ẩn danh giúp “vô hình” trực tuyến, nhưng thực tế nó không an toàn như tưởng và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thiên Trang (TH)
Chế độ ẩn danh chỉ ngăn trình duyệt lưu lịch sử, cookie hay dữ liệu biểu mẫu trên thiết bị cá nhân.
Tuy nhiên, nó không thể che giấu hoạt động của bạn trước ISP, website hay cơ quan quản lý mạng.
Địa chỉ IP của bạn vẫn lộ diện, cho phép nhà quảng cáo và công cụ phân tích thu thập hành vi trực tuyến.
Báo cáo từ Wired và vụ kiện Google năm 2020 đã chứng minh chế độ ẩn danh không hề tuyệt đối an toàn.
Người dùng chủ quan dễ truy cập web độc hại, chia sẻ thông tin nhạy cảm và bị theo dõi mà không hay biết.
Chế độ này cũng không bảo vệ trước keylogger, phần mềm độc hại hay lừa đảo trực tuyến.
Để an toàn hơn, chuyên gia khuyến nghị dùng VPN, chặn cookie bên thứ ba và chọn trình duyệt tập trung bảo mật.
Sự thật là chế độ ẩn danh chỉ hữu ích hạn chế, và không thể thay thế các biện pháp bảo vệ toàn diện.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#chế độ ẩn danh #bảo mật trực tuyến #VPN #an toàn mạng #quản lý dữ liệu

