“Xuyên không” về quá khứ, công nghệ đưa lịch sử sống dậy

Số hóa

“Xuyên không” về quá khứ, công nghệ đưa lịch sử sống dậy

Lần đầu tiên, người dân có thể sống lại khoảnh khắc lịch sử qua kính VR, công nghệ AR và AI. Những sự kiện thiêng liêng của dân tộc được tái hiện đầy cảm xúc.

Thiên Trang
Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” cho phép người dân trải nghiệm buổi sáng 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình bằng kính thực tế ảo (VR).
Người dùng có thể nghe giọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và hòa mình vào không khí lịch sử đầy xúc động.
Không gian 3D tái hiện chân thực khiến người xem có cảm giác đang trực tiếp chứng kiến sự kiện lịch sử.
Triển lãm do Đài Tiếng nói Việt Nam, VTC News và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phối hợp thực hiện, ứng dụng đồ họa 3D, VR và trí tuệ nhân tạo (AI).
Điểm nhấn là Holobox với AI Human - biên tập viên ảo có thể tương tác và trả lời câu hỏi ngay tại chỗ.
Khách tham quan đeo kính VR Meta Quest, tự do di chuyển trong không gian 360 độ, cảm nhận âm thanh, chuyển động của đám đông, nét mặt và lời thề của đồng bào, hòa mình vào bầu không khí lịch sử hào hùng.
Chương trình trải nghiệm thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.
Triển lãm là sự kết hợp giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, giúp thế hệ trẻ tiếp cận quá khứ một cách tự nhiên và đầy cảm xúc.
Đây là hướng đi mới trong bảo tồn di sản, truyền cảm hứng yêu nước và đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng qua trải nghiệm tương tác thực tế.
#lịch sử #VR #AR #AI #Triển lãm #Quảng trường Ba Đình

