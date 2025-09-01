Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao phải chọn đèn giao thông khi đăng nhập web

Số hóa

Vì sao phải chọn đèn giao thông khi đăng nhập web

CAPTCHA không chỉ làm mất vài giây của bạn, mà thực chất là “lá chắn” quan trọng bảo vệ môi trường trực tuyến khỏi spam, bot và lừa đảo.

Thiên Trang (TH)
CAPTCHA là bài kiểm tra giúp phân biệt con người với máy tính, ngăn chặn bot tự động và hành vi gian lận trên Internet.
CAPTCHA là bài kiểm tra giúp phân biệt con người với máy tính, ngăn chặn bot tự động và hành vi gian lận trên Internet.
Công nghệ này ngăn chặn việc tạo tài khoản giả, spam bình luận và tấn công hệ thống hàng loạt.
Công nghệ này ngăn chặn việc tạo tài khoản giả, spam bình luận và tấn công hệ thống hàng loạt.
Người dùng Việt Nam thường gặp CAPTCHA khi đăng ký email, gửi biểu mẫu hoặc bình luận trực tuyến.
Người dùng Việt Nam thường gặp CAPTCHA khi đăng ký email, gửi biểu mẫu hoặc bình luận trực tuyến.
Có nhiều loại CAPTCHA như văn bản méo mó, hình ảnh quen thuộc với đèn giao thông, xe buýt, hoặc dạng âm thanh cho người khiếm thị.
Có nhiều loại CAPTCHA như văn bản méo mó, hình ảnh quen thuộc với đèn giao thông, xe buýt, hoặc dạng âm thanh cho người khiếm thị.
Một số hệ thống còn dùng CAPTCHA hành vi, âm thầm phân tích cách gõ phím hay di chuyển chuột để xác định người thật.
Một số hệ thống còn dùng CAPTCHA hành vi, âm thầm phân tích cách gõ phím hay di chuyển chuột để xác định người thật.
Tuy nhiên, dịch vụ giải CAPTCHA thuê ngoài và AI vượt CAPTCHA khiến công nghệ này dần mất hiệu quả.
Tuy nhiên, dịch vụ giải CAPTCHA thuê ngoài và AI vượt CAPTCHA khiến công nghệ này dần mất hiệu quả.
Nguy hiểm hơn, tội phạm mạng còn cài CAPTCHA giả để lây phần mềm độc hại vào thiết bị người dùng
Nguy hiểm hơn, tội phạm mạng còn cài CAPTCHA giả để lây phần mềm độc hại vào thiết bị người dùng
Trend Micro khuyến cáo, nếu CAPTCHA xuất hiện bất thường hoặc kèm yêu cầu chạy lệnh, người dùng cần lập tức đóng trang.
Trend Micro khuyến cáo, nếu CAPTCHA xuất hiện bất thường hoặc kèm yêu cầu chạy lệnh, người dùng cần lập tức đóng trang.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#CAPTCHA #bảo vệ trực tuyến #an ninh mạng #spam #bot #lừa đảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT