Lâm Đồng: Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026

Hoạt động ra quân trồng rừng tập trung và cây phân tán diễn ra tại Phường Xuân - Đà Lạt vào sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 19/5, tại Công viên Mai Anh Đào (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2026. Sự kiện được triển khai nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Theo kế hoạch hành động vừa được công bố, trong năm 2026, toàn tỉnh Lâm Đồng đặt chỉ tiêu hoàn thành 2.345 ha rừng tập trung, đồng thời phát triển thêm 1,65 triệu cây xanh phân tán. Đây là các con số mục tiêu được ban lãnh đạo địa phương xác định nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, tái lập cảnh quan sinh thái, tạo cơ sở phát triển bền vững cho chặng đường mới sau khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, diễn ra liên tục tại tất cả địa phương. Động thái này xuất phát từ thực trạng các đợt thiên tai, mưa lũ xảy ra trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là đợt bão lũ cuối năm 2025 làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Một trong những nguyên nhân chính được chính quyền nhìn nhận là do sự suy giảm mật độ cây xanh diện rộng kết hợp với tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh yêu cầu các đơn vị hành chính trực thuộc khi triển khai trồng cây phải dựa trên kết quả nghiên cứu cụ thể về đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu tại từng vùng. Việc lựa chọn chủng loại cây bao gồm cây lấy gỗ, cây dược liệu, cây hoa và cây cảnh phải đáp ứng đồng thời cả yếu tố hiệu quả kinh tế lẫn yêu cầu tạo dựng cảnh quan môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự buổi lễ.

Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương. Ngay sau khi kết thúc phần nghi thức phát động, các đại biểu cùng lực lượng tham gia đã tiến hành trồng 1.000 cây xanh đầu tiên tại khu vực Công viên Mai Anh Đào.