Sớm hoàn thành đàm phán hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo tối ngày 7/1.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm, rà soát tình hình thực hiện công tác chuẩn bị để đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện hạt nhân với tinh thần trách nhiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương đã tích cực triển khai công việc được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tiến độ triển khai các công việc, trong đó có việc hoàn thành 12 nhiệm vụ/15 nhiệm vụ sau phiên họp thứ ba; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; thúc đẩy đàm phán hiệp định hợp tác với phía Nga; đàm phán vay vốn; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng…

Tuy nhiên, tiến độ công việc chưa được như mong muốn, có nhiều vướng mắc phải tháo gỡ ngay như công tác đàm phán hiệp định hợp tác còn chậm, phụ thuộc nhiều vào các đối tác nước ngoài; bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng…

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xử lý các công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, gặp vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất để trao đổi, đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 01/2026.

Petrovietnam, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương chủ động theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22/8/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, theo đúng tiến độ đã đề ra.

Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ của Chính phủ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ Bộ Công Thương, EVN, Petrovietnam và các cơ quan liên quan trong quá trình trao đổi, đàm phán với các đối tác, kịp thời có ý kiến theo kênh ngoại giao để thúc đẩy xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác đầu tư xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tháng 01/2026; tiếp tục ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết trong tháng 1.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, đề xuất bổ sung ngay nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để triển khai dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, EVN, Petrovietnam chủ động tổ chức đàm phán với các đối tác về hiệp định/thỏa thuận cung cấp tín dụng cho dự án nhà máy Ninh Thuận 1, nhà máy Ninh Thuận 2, bảo đảm đồng bộ với hiệp định hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, trước ngày 15/01/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân; trong tháng 1, EVN, Petrovietnam cung cấp yêu cầu về nhân lực cho 2 nhà máy.

UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho 2 nhà máy. Tập trung triển khai công tác bồi thường, tái định cư, sớm di dời các hộ dân bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong quý I/2026; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo đảm người dân ra nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định với nguyên tắc tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

EVN, Petrovietnam tiếp tục thúc đẩy các công việc để triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư.