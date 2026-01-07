Bí thư Hải Phòng trực tiếp kiểm tra, gỡ khó khăn cho người mua NƠXH

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội.

Ngày 7/1, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi khảo sát thực tế, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ, công tác tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại Dự án NOXH Đồng Hòa và Tràng Cát.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Đoàn công tác kiểm tra tại Dự án Nhà ở xã hội.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc mua NOXH tại các dự án trên địa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, thời gian qua, công tác phát triển NOXH trên địa bàn thành phố được Thành ủy, UBND, HĐND thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao, đạt được nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội tại một số dự án còn tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực, như người dân gặp khó khăn về thủ tục. Người có nhu cầu thực sự chưa tiếp cận được; việc công khai thông tin dự án, số căn hộ, kết quả xét duyệt, danh sách người mua tại một số dự án còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ.

Để khắc phục, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Sở Xây dựng và các chủ đầu tư tăng cường công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thành phố Hải Phòng đã thành lập Tổ Công tác thường trực để hướng dẫn hồ sơ về NOXH cho người dân, xây dựng quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội, để giảm tối đa thời gian đi lại cho người dân; rút ngắn thời gian so với quy định của Chính phủ.

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030 là 49.400 căn. Trong đó, năm 2025 hoàn thành 10.694 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 32.845 căn.

Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 25 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, quy mô khoảng 31.594 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2024 đã hoàn thành 5.904 căn. Năm 2025 hoàn thành, đủ điều kiện mở bán 10.775 căn tại 17 dự án, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng có 17 dự án đã có nhà đầu tư với quy mô 20.157 căn; 7 dự án đã có chủ trương đầu tư đang lựa chọn nhà đầu tư với 7.583 căn. Như vậy, toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai thực hiện 49 dự án NOXH với tổng quy mô khoảng 59.334 căn, bằng 120% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.