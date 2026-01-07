Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Công an tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thiên Tuấn

Ngày 7/1/, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã trao quyết định điều động Thượng tá Vũ Mạnh Hà (quê quán xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên), hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-171157.png
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Mạnh Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trao quyết định, giao Thượng tá Vũ Đình Khải (quê quán tại Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng), Phó Trưởng phòng Tham mưu, phụ trách Phòng Tham mưu cho đến khi có Trưởng phòng mới.

Ngoài ra, Trung tá Đào Anh Tuấn (quê quán xã Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Đội trưởng thuộc Phòng Tham mưu cũng chính thức nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu.

#quảng ninh #công an #bổ nhiệm #nhân sự #tham nhũng #kinh tế

Bài liên quan

Chính trị

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Ngày 7/1, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán TANDTC Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng 2 Phó Chánh án TANDTC được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

anh-chup-man-hinh-2026-01-07-luc-161315.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới