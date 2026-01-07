Công an tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Ngày 7/1/, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã trao quyết định điều động Thượng tá Vũ Mạnh Hà (quê quán xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên), hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Mạnh Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trao quyết định, giao Thượng tá Vũ Đình Khải (quê quán tại Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng), Phó Trưởng phòng Tham mưu, phụ trách Phòng Tham mưu cho đến khi có Trưởng phòng mới.

Ngoài ra, Trung tá Đào Anh Tuấn (quê quán xã Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Đội trưởng thuộc Phòng Tham mưu cũng chính thức nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu.