Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Hỗ trợ thêm 5-10 triệu cho người dân miền Trung có nhà sửa chữa, bị sập

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ thêm 5-10 triệu cho người dân ở các tỉnh miền Trung có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới, sửa chữa sau thiên tai.

Bảo Ngân

Sáng 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến, báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung"; bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

cats-4028.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho người dân ở các tỉnh miền Trung có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới, sửa chữa sau thiên tai. Ảnh: VGP.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho "Chiến dịch Quang Trung" để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Ngoài phạm vi Chiến dịch Quang Trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Trên tinh thần "tương thân tương ái", các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong Chiến dịch Quang Trung.

#Chiến dịch Quang Trung #Thủ tướng Phạm Minh Chính #người dân ở các tỉnh miền Trung

Bài liên quan

Chính trị

Nghĩa tình quân dân trong Chiến dịch Quang Trung ở Lâm Đồng

Lực lượng vũ trang phối hợp chính quyền địa phương xây nhà mới cho người dân bị thiệt hại nặng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân.

Chiều 5/1, trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các hoạt động giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

kto-bl_img-0543.jpg
Cán bộ, chiến sĩ gấp rút thi công nhà cho chị Vũ Thị Bé (ngụ thôn Dân Hoà, xã Hàm Thuận Bắc).
Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung' trước ngày 15/1/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Công điện gửi Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giúp người dân vùng thiên tai. (Ảnh minh họa: KT)

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà giúp người dân vùng thiên tai. (Ảnh minh họa: KT)

Xem chi tiết

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương lực lượng tham gia Chiến dịch Quang Trung

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có thư động viên cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết: Cuối tháng 10, tháng 11 vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra bão, lũ, gây ngập lụt, sạt lở đất, sập đồ, hư hại nhà cửa, làm thiệt hại rất nhiều về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tác động rất lớn đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Trung.

z7345686554215-6c6791d6113e936a2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới