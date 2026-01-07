Hỗ trợ thêm 5-10 triệu cho người dân miền Trung có nhà sửa chữa, bị sập

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ thêm 5-10 triệu cho người dân ở các tỉnh miền Trung có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới, sửa chữa sau thiên tai.

Sáng 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: VGP.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến, báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung"; bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng cho người dân ở các tỉnh miền Trung có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới, sửa chữa sau thiên tai. Ảnh: VGP.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như tivi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí phấn khởi, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tính toán, cân đối nguồn lực triển khai việc này và thực hiện giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho "Chiến dịch Quang Trung" để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Ngoài phạm vi Chiến dịch Quang Trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua. Trên tinh thần "tương thân tương ái", các địa phương cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ ngay đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như tivi, tủ lạnh... cho những hộ còn thiếu, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ không khí Đại hội Đảng toàn quốc như cách thức đã thực hiện tại 8 tỉnh, thành phố trong Chiến dịch Quang Trung.