Chính trị

Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela

Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Theo Trần Thường và Phạm Hải/ Vietnamnet

Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đặt câu hỏi đề nghị người phát ngôn cho biết, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng thế nào trước những diễn biến gần đây tại Venezuela.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói: "Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela".

viet-nam-duy-tri-moi-quan-he-truyen-thong-tot-dep-voi-venezuela-2270.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay.

Tiếp đó báo chí cho biết, ngày 7/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế và cơ quan thuộc Liên hợp quốc. Báo chí đề nghị người phát ngôn nêu quan điểm của Việt Nam trước động thái trên.

Người phát ngôn khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu, giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi mong rằng các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương và đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu, khu vực theo khả năng của mình", người phát ngôn nêu rõ.

