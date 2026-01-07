Xây dựng nghị quyết chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Sáng 7/1, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương về việc xây dựng một số Nghị quyết trình Hội nghị Trung ương khoá 14.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp định hướng xây dựng 2 Nghị quyết quan trọng của Trung ương đó là Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đây đều là những vấn đề chiến lược, hệ trọng và cấp thiết, cần chuẩn bị sớm để triển khai ngay Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sắp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả nghiên cứu ban đầu của Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương là khá toàn diện, đồng thời định hướng về một số yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian tới trong việc xây dựng 2 Nghị quyết này phải đạt được 5 yêu cầu.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Phải bám sát và thể chế hóa đẩy đủ các quan điểm, mục tiêu được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng – Xác định 2 Nghị quyết này là những nội dung quan trọng để triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV. Có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị bó hẹp bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ. Phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài. Bảo đảm tính khả thi và tính hành động cao, gắn với lộ trình, bước đi, nguồn lực thực hiện. Nghị quyết để hành động - không phải để cho có. Và phải có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo”.

Nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng 2 Nghị quyết phải góp phần nâng cao hiệu suất quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao vị thế quốc gia, Tổng Bí thư cho rằng, đây là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; mọi quyết sách về phát triển đều phải đặt trong tổng thể này.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần xác lập rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới và là yếu tố căn cốt nhất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn ở mức 2 con số. Đồng thời phải xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước, là trung tâm, là chủ thể là mục tiêu của phát triển. Và phát triển khoa học công nghệ cũng phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ nhà nước “làm thay” sang “tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo”. Phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, bảo đảm kinh tế Nhà nước dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia... Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; đồng thời, phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ xã hội và khát vọng sáng tạo của toàn dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong toàn hệ thống chính trị”.

Dịp này, cùng với việc yêu cầu, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương xây dựng Nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển, Tổng Bí thư cũng đề nghị, Ban tập trung cao độ về thời gian và công sức, chủ động nghiên cứu sâu lý luận và tổng kết thực tiễn, không ngại đổi mới tư duy, không né tránh vấn đề khó, huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để tham mưu cho Trung ương những nội dung đột phá thực sự góp phần phát triển Đất nước bền vững trong thời gian tới.