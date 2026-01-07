Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Sáng 7//1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

ntaa.jpg
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Tùng đã công bố Quyết định số 2619-QĐNS/TW ngày 30/12/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

ttxx.jpg
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh TTXVN)

Cùng với đó là công bố Quyết định số 2643-QĐNS/TW ngày 5/1/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và sự biết ơn đối với quyết định phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, sự đồng ý tiếp nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

tin sản xuất
#Nguyễn Tuấn Anh #tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. #nhiệm kỳ 2025-2030 #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Bài liên quan

Chính trị

Quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 15

Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng tại Hội nghị Trung ương 15.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 35-HD/BTGDVTW năm 2025 tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

img4624-1762403520632863451467-1762404924895-1762404925137494857371.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 14/11/2025, xem xét Tờ trình của Đảng ủy phủ về Đề án tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị (Tờ trình số 03-TTr/ĐU, ngày 17/10/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới