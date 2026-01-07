Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Văn Tùng đã công bố Quyết định số 2619-QĐNS/TW ngày 30/12/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh TTXVN)

Cùng với đó là công bố Quyết định số 2643-QĐNS/TW ngày 5/1/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và sự biết ơn đối với quyết định phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, sự đồng ý tiếp nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.