Khám phá thú vị về sâm tố nữ ít ai hay

Sâm tố nữ là loài cây thân leo chỉ được tìm thấy phần lớn ở những vùng cao phía bắc Thái Lan và Đông Nam Á. Ảnh caythuoc. Đặc biệt, sâm tố nữ là loài thực vật đặc thù của Thái Lan, được tìm thấy trong rừng ở độ cao 300m – 800m so với mặt biển. Ảnh retraite-en-thailande. Cây sâm tố nữ có hoa 5 cánh màu tím, cụm hoa dài 30cm mọc ở đầu cành, lá hình chân vịt, quả có vỏ nâu chứa từ 3-5 hạt. Ảnh namlimxanh. Sâm tố nữ ra hoa ừ tháng 2, tháng 3 và kết quả vào tháng 4. Ảnh urbol. Củ của sâm tố nữ có nhiều kích thước khác nhau với hình dáng bên ngoài giống củ khoai lang nhưng bên trong có màu trắng. Khi nếm củ sâm tố nữ có thể bị đau đầu, chóng mặt. Ảnh bio-botanica. Rễ của sâm tố nữ mọc dài từ 0,5m - 2m, dạng củ có thể phát triển to bằng kích thước của một quả dừa hoặc dưa hấu. Ảnh wikimedia. Khi cây sâm tố nữ trưởng thành, rễ của nó phình to và chứa rất nhiều các thành phần phytoesteogens - thành phần có tác dụng tương tự nội tiết tố nữ estrogen. Ảnh sanatosonline. Mời quý vị xem video: 7 cây thuốc nam chữa bệnh dạ dày hiệu quả. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

