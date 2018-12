Điểm các động vật đột biến kinh dị nhất 2018 ở Việt Nam

Sáng 2/11, một người phụ nữ ở gần bến xe Cà Mau bắt được một con trăn màu trắng khác thường nặng khoảng 2 kg, dài 1m, khi bị bắt, con trăn đang nuốt con gà nặng hơn nửa kg. Nhiều người dân hiếu kì đã đến tận nơi để xem loài động vật đột biến. Sau khi nuốt gà, trăn bạch tạng nằm im và bị chủ nhà bắt nhốt vào thùng xốp. Chủ nhân con trâu kỳ lạ này là vợ chồng ông Hoàng Cường và bà Trương Thị Hà ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Người dân địa phương gọi cặp sừng con trâu cái này là sừng chỉ địa, tức là hướng xuống đất chứ không hướng lên trên như những con trâu khác. Rất nhiều du khách khi đến Quảng Trị đã ghé thăm để tận mắt chứng kiến cặp sừng trâu “có một không hai”. Gia đình đặt tên con trâu nàu là “Quắp”. Đến nay con trâu đã được 9 tuổi và đẻ được 6 con nhưng kì lạ là không có con nào có cặp sừng giống con trâu mẹ. Một con trâu khác cũng sở hữu cặp sừng đặc biệt ở Quảng Trị, nhưng khác với “Quắp” con trâu này lại sở hữu cặp sừng chữ S dài đến 1.4 m, được coi là hiếm có khó tìm. Chủ nhân của nó là bà Trần Thiện ở xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngày 15/3, trong lúc đang tát ao bắt cá, anh Nguyễn Duy Tuất (24 tuổi), trú tại xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ bắt được 1 con cá chạch có màu vàng óng, rất quý hiếm, dài khoảng 7cm, thân cá to bằng ngón tay của người lớn. Thay vì có màu xám xanh tự nhiên như các loại cá đồng khác thì con cá này lại sở hữu một màu vàng óng từ đầu đến đuôi, có những chấm nhỏ màu đen ở phần sống lưng. Con cá có chiều dài 17cm, chiều ngang 6cm, cân nặng trên 120gram. Chủ nhân bắt được con cá rô nói trên là gia đình bà Lê Thị Phương và ông Vương Khánh Thảo. Họ đã quyết định sẽ nuôi con cá kì diệu với hi vọng nó sẽ mang đến may mắn cho gia đình.Con gà đặc biệt này mới sinh ra đã có 4 chân, càng ngày cặp chân phụ càng lớn. Ngoài ra, nó còn "sở hữu" 2 hậu môn. Chủ nhân con gà này là anh Nguyễn Văn Dẹn (35 tuổi), ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít , tỉnh Vĩnh Long. Anh Dẹn cho biết gà trống này được 10 tháng tuổi và cân nặng hơn 3kg. Thấy chú gà lạ hiếm thấy, nhiều người đến xem và ngỏ ý mua với giá cao nhưng chủ nhân đều từ chối. Đây có lẽ là con cá trê đặc biệt nhất khi sở hữu bộ râu 8 cọng và bộ vây đuôi độc nhất vô nhị màu hồng rất dài và đẹp mềm mại với nhiều nếp gấp. Con “cá trê Rồng” do một người dân thả lưới bắt được, sau đó, một người chơi cá cảnh đã mua lại với giá cao gấp nhiều lần so với loại cá trê bình thường để thả vào hòn non bộ cho nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Tháng 2/2018, nhiều người dân hiếu kỳ đã chèo thuyền vào khu vực lòng hồ để tận mắt chứng kiến con nghé đực có 5 chân. Chủ nhân của con trâu này là anh Vi Thái San, trú tại bản Vẻ, xã Yên Na, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. Anh San cho biết, con nghé đực 5 chân được sinh vào khoảng đầu tháng 2, chân thứ 5 của con nghé này mọc thêm ở trước chân bên phải. Nó có đầy đủ các bộ phận như móng, đùi… nhưng không có tác dụng cho việc di chuyển. Mời quý vị xem video: Kinh ngạc các loài động vật biết dùng mưu kế

