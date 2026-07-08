Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kỹ thuật săn cá có 1-0-2 của loài chim được mệnh danh 'ngư phủ' bầu trời

Lao xuống mặt nước với tốc độ cao rồi bay lên cùng một con cá quẫy mạnh, ó cá là bậc thầy săn mồi của bầu trời.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ó cá (Pandion haliaetus), còn gọi là đại bàng cá hay chim ưng cá, là một trong những loài chim săn mồi phân bố rộng nhất thế giới. Chúng xuất hiện ở hầu khắp các châu lục, ngoại trừ Nam Cực, và luôn gắn bó với những vùng có nguồn nước như hồ, sông, cửa sông, đầm lầy hay bờ biển. Khác với nhiều loài chim săn mồi khác có thực đơn đa dạng, hơn 99% khẩu phần của ó cá là cá, khiến chúng trở thành một trong số ít loài chim gần như chuyên biệt hóa hoàn toàn vào nguồn thức ăn này.

Ảnh: wdfw.wa

Toàn bộ cơ thể của ó cá đều được "thiết kế" cho việc bắt cá. Đôi mắt lớn có thể phát hiện con mồi từ độ cao hàng chục mét. Khi lao xuống, chim khép cánh rồi đâm gần như thẳng đứng xuống mặt nước bằng hai chân chìa ra phía trước. Những chiếc móng dài, cong và cực sắc giúp giữ chặt con cá đang vùng vẫy. Đặc biệt, mặt dưới các ngón chân có vô số gai nhỏ li ti như giấy nhám, làm tăng độ ma sát để cá không dễ trượt khỏi móng vuốt.

Ảnh: tenmokusan555.hatenablog

Một đặc điểm hiếm thấy khác là ngón chân ngoài của ó cá có thể xoay ra phía sau. Nhờ đó, chúng có thể nắm con cá bằng hai ngón trước và hai ngón sau – cách cầm chắc chắn hơn nhiều so với kiểu ba trước một sau của đa số chim săn mồi. Sau khi bắt được cá, ó cá còn xoay con mồi sao cho đầu cá hướng về phía trước. Điều này giúp giảm sức cản không khí khi bay, tiết kiệm đáng kể năng lượng trên đường trở về tổ.

Dù thường xuyên lao xuống nước, ó cá hiếm khi bị ướtg. Bộ lông của chúng được phủ lớp dầu chống thấm, còn lỗ mũi có thể khép lại trong khoảnh khắc lao xuống để ngăn nước tràn vào. Nếu lặn quá sâu, chim chỉ cần đập mạnh cánh và rung người để hất nước ra trước khi cất cánh.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tổ của ó cá cũng rất ấn tượng. Chúng thường xây tổ lớn bằng cành cây trên ngọn cây cao, cột điện, mỏm đá hoặc các bệ nhân tạo gần mặt nước. Nhiều cặp chim sử dụng cùng một tổ trong nhiều năm liên tiếp, liên tục bổ sung vật liệu khiến tổ có thể đạt đường kính hơn 1,5 mét và nặng hàng trăm kilôgam.

Vào giữa thế kỷ XX, quần thể ó cá ở nhiều nơi từng suy giảm mạnh do thuốc trừ sâu DDT làm vỏ trứng mỏng, khiến trứng dễ vỡ khi ấp. Sau khi nhiều quốc gia cấm sử dụng DDT và triển khai các chương trình bảo tồn như dựng bệ làm tổ nhân tạo, số lượng ó cá đã phục hồi đáng kể. Ngày nay, sự hiện diện của loài chim này thường được xem là dấu hiệu của các hệ sinh thái nước tương đối khỏe mạnh và giàu nguồn cá.

Với sải cánh rộng tới gần 1,8 mét, khả năng săn mồi gần như hoàn hảo và những thích nghi đặc biệt hiếm có, ó cá là một trong những ví dụ ấn tượng nhất về sự chuyên hóa trong tiến hóa. Mỗi cú lao mình xuống mặt nước không chỉ là màn trình diễn ngoạn mục của thiên nhiên, mà còn là kết quả của hàng triệu năm chọn lọc để tạo nên một "ngư phủ" thực thụ trên bầu trời.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Kỹ thuật săn cá của chim ưng cá #Đặc điểm sinh học và thích nghi #Hành vi săn mồi và bắt cá #Tổ và quá trình sinh sản #Ảnh hưởng của bảo tồn và môi trường

Bài liên quan

Kho tri thức

Điều đặc biệt của loài vật được mệnh danh "rồng tí hon" trên dãy Himalaya

Giữa những cánh rừng núi mờ sương của dãy Himalaya, có một loài lưỡng cư mang vẻ ngoài như sinh vật bước ra từ thần thoại.

Nếu lần đầu nhìn thấy cá cóc sần Himalaya (Tylototriton verrucosus), nhiều người có thể nhầm đây là một sinh vật bước ra từ thế giới không có thực. Với làn da sần sùi, thân hình màu đen bóng điểm những mảng cam rực ở đầu, chân và dọc sống lưng, loài kỳ giông này sở hữu vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa ấn tượng, khiến nó trở thành một trong những đại diện nổi bật của họ Kỳ giông châu Á.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cận cảnh 'máy phát điện sinh học' mạnh bậc nhất thế giới động vật

Trong những dòng sông đục ngầu ở Nam Mỹ có một loài cá có thể tạo ra dòng điện mạnh đến mức làm choáng cả con người.

Cá chình điện (Electrophorus electricus) là một loài cá thuộc bộ Cá dao (Gymnotiformes), không phải cá chình thật. Chúng phân bố chủ yếu trong lưu vực sông Amazon và Orinoco, nơi có những vùng nước chảy chậm, nhiều bùn và hàm lượng oxy thấp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện hóa thạch loài khủng long mới ở Trung Quốc

Loài khủng long mới được phát hiện ở Chiết Giang, Trung Quốc gây ngạc nhiên các nhà cổ sinh vật học.

Một nhà cổ sinh vật học khi đang xem xét kỹ địa điểm khai quật hóa thạch khủng long ở Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, thì bất ngờ phát hiện hóa thạch khủng long thời tiền sử và xác nhận đây là một loài khủng long mới.

Theo ông Jin Xingsheng, phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chiết Giang, hóa thạch khủng long này cao 5m và dài 15m, về cơ bản là một loài khủng long chân dài (sauropod), hay còn gọi là một loài khủng long ăn cỏ lớn, cổ dài, sống vào Kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 60 triệu năm trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới