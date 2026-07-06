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Kho tri thức

Điều kỳ lạ trên thiên thể được mệnh danh 'Trái Đất thứ hai' của Hệ Mặt Trời

Ẩn mình giữa màn sương màu cam dày đặc, mặt trăng Titan là một thế giới mang nhiều nét tương đồng với Trái Đất hơn bất kỳ thiên thể nào khác trong Hệ Mặt Trời.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến những nơi "giống Trái Đất" trong Hệ Mặt Trời, nhiều người thường nghĩ ngay đến Sao Hỏa. Thế nhưng, xét về các quá trình địa chất và khí tượng đang diễn ra, Titan – vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ – mới là ứng cử viên đặc biệt nhất. Đây là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất được biết đến có bầu khí quyển dày, có mưa, sông, hồ và biển trên bề mặt, dù tất cả đều được tạo nên từ những hợp chất hoàn toàn khác với hành tinh của chúng ta.

Ảnh: Wikimedia Commons

Titan có đường kính khoảng 5.150 km, thậm chí còn lớn hơn cả hành tinh Sao Thủy. Bầu khí quyển của nó chủ yếu gồm nitơ, chiếm khoảng 95%, gần giống thành phần khí quyển Trái Đất. Tuy nhiên, thay vì chứa nhiều oxy, Titan lại giàu methane và các hợp chất hydrocarbon. Lớp sương mù màu cam dày đặc khiến bề mặt gần như vô hình khi quan sát bằng kính thiên văn thông thường.

Ảnh: astronomynow

Dữ liệu từ tàu thăm dò Cassini và robot Huygens của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã hé lộ một thế giới vô cùng sống động. Trên Titan tồn tại cả một "chu trình methane" tương tự chu trình nước trên Trái Đất: methane bốc hơi, ngưng tụ thành mây, rồi rơi xuống dưới dạng mưa, tạo nên các con sông uốn lượn, những hồ nước và biển rộng lớn. Các biển như Kraken Mare hay Ligeia Mare chứa hàng trăm nghìn tỷ lít methane và ethane lỏng – lượng hydrocarbon vượt xa trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên của Trái Đất.

Không chỉ vậy, Titan còn sở hữu những cồn cát khổng lồ trải dài hàng nghìn kilômét, các dãy núi băng nước cao hàng trăm mét và có thể cả những "núi lửa băng" phun ra nước, amoniac hoặc methane thay vì dung nham nóng chảy. Các nhà khoa học cũng tin rằng bên dưới lớp vỏ băng dày hàng chục kilômét là một đại dương nước lỏng toàn cầu, được giữ ở trạng thái lỏng nhờ nhiệt sinh ra từ lực hấp dẫn của Sao Thổ.

Ảnh: science.nasa

Dù nhiệt độ bề mặt xuống tới khoảng -179°C, khiến sự sống như trên Trái Đất gần như không thể tồn tại, Titan vẫn là một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá để nghiên cứu hóa học tiền sinh học. Bầu khí quyển của nó liên tục tạo ra các phân tử hữu cơ phức tạp dưới tác động của ánh sáng Mặt Trời và các hạt năng lượng cao. Một số nhà khoa học cho rằng Titan có thể phản ánh phần nào điều kiện trên Trái Đất sơ khai trước khi sự sống xuất hiện cách đây hơn 3,5 tỷ năm.

Chính vì những đặc điểm độc đáo ấy, Titan trở thành mục tiêu của sứ mệnh Dragonfly – chiếc thiết bị bay dùng năng lượng hạt nhân dự kiến sẽ khám phá bề mặt vệ tinh này trong những năm tới. Mỗi phát hiện mới không chỉ giúp con người hiểu rõ hơn về Titan, mà còn góp phần trả lời câu hỏi lớn hơn: liệu sự sống có thể xuất hiện ở những thế giới hoàn toàn khác với Trái Đất hay không.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Thiên thể giống Trái Đất #Chu trình methane trên Titan #Khám phá Titan bằng tàu thăm dò #Điều kiện khí hậu và địa chất đặc biệt #Nghiên cứu sự sống ngoài Trái Đất

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