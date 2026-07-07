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Kho tri thức

Hộp sọ ngựa cổ đại trong bình gốm hé lộ nghi lễ cổ xưa kỳ quặc

Phát hiện hộp sọ ngựa niêm kín trong bình gốm ở miền Đông Trung Quốc giúp hiểu rõ hơn về nghi lễ cổ và hệ thống hiến tế thời xưa.

Thiên Đăng - (Theo globaltimes)

Các nhà khảo cổ học ở miền đông Trung Quốc đã phát hiện một hộp sọ ngựa được niêm kín bên trong một chiếc bình gốm tại khu di chỉ nghi lễ cổ đại. Theo Viện Nghiên cứu Di vật Văn hóa và Khảo cổ học Thiệu Hưng, hộp sọ ngựa được tìm thấy trong quá trình khai quật tại di chỉ Tashan ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.

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Phát hiện hộp sọ ngựa cổ ở miền Đông Trung Quốc hé lộ nghi lễ cổ xưa kỳ quặc. Ảnh: @globaltimes.

Theo ông Luo Peng, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Di vật Văn hóa và Khảo cổ học Thiệu Hưng, hộp sọ ngựa cổ này có niên đại khoảng vào năm 2032 TCN. Hộp sọ ngựa được khai quật có mức độ bảo tồn tương đối tốt, với chiều dài đo được gần 30 cm. Hiện vật này có kích thước khá lớn, với các đặc điểm răng có thể nhận thấy rõ ràng.

“Ngựa là một nguồn tài nguyên chiến lược vô cùng quý giá ở miền nam Trung Quốc trước thời nhà Tần (khoảng năm 221 TCN - 206 TCN). Việc đặt nguyên cả đầu ngựa vào trong một chiếc bình gốm như một vật hiến tế phản ánh địa vị đặc biệt cao của nghi lễ bản địa cổ xưa này”, bà Mao Linlin, một nhà khảo cổ học của viện, cho biết.

Trước đây, xương ngựa được khai quật thường chỉ được phát hiện trong tình trạng đặt riêng lẻ trong các hào tế hoặc hố nghi lễ. Bà Mao lưu ý rằng, việc phát hiện di cốt ngựa được niêm kín bên trong một chiếc bình gốm là phát hiện đầu tiên thuộc loại này tại quần thể nghi lễ, qua đó cung cấp bằng chứng rõ ràng về hệ thống hiến tế động vật và các thực hành nghi lễ đặc trưng của Trung Quốc thời cổ đại.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Hộp sọ #ngựa #bình gốm #khai quật #hiến tế

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