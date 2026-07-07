Điều kỳ thú ở thành phố được ví như 'Đà Lạt của Philippines'

Ở một quốc gia nhiệt đới như Philippines, nơi phần lớn các thành phố quanh năm nắng nóng và ẩm, Baguio mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác. Thành phố thuộc tỉnh Benguet trên đảo Luzon, nằm ở độ cao khoảng 1.500 mét so với mực nước biển nên có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 18–23°C. Chính điều kiện tự nhiên này khiến Baguio trở thành điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng từ thời kỳ thuộc địa Mỹ và thường được du khách Việt Nam ví như một "Đà Lạt" của Philippines.

Ảnh: Klook

Thành phố được quy hoạch từ đầu thế kỷ XX bởi kiến trúc sư người Mỹ Daniel Burnham, người cũng góp phần quy hoạch nhiều đô thị lớn của Hoa Kỳ. Ông đã thiết kế Baguio theo mô hình "thành phố trong công viên", với nhiều không gian xanh, đường phố uốn lượn theo sườn đồi và các hồ nước hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Đến nay, công viên Burnham vẫn là trái tim của thành phố, nơi người dân và du khách chèo thuyền, dạo bộ hay tận hưởng bầu không khí trong lành giữa rừng thông.

Ảnh: traveloka

Baguio còn được mệnh danh là "Thành phố thông" bởi những cánh rừng thông bao phủ các sườn đồi. Khung cảnh những con đường quanh co xuyên qua rừng cây, những biệt thự cổ mang phong cách Mỹ và làn sương mỏng vào buổi sáng tạo cảm giác rất gần gũi với Đà Lạt của Việt Nam. Tuy nhiên, Baguio vẫn có bản sắc riêng nhờ sự hiện diện của các cộng đồng người Igorot – cư dân bản địa vùng núi Cordillera. Văn hóa truyền thống của họ được gìn giữ qua các làng nghề, lễ hội, trang phục và nghệ thuật chạm khắc gỗ.

Một trong những sự kiện du lịch nổi tiếng Baguio nhất là Lễ hội Panagbenga, diễn ra vào khoảng tháng 2 và tháng 3 hằng năm. Đây là lễ hội hoa lớn nhất Philippines với những xe hoa rực rỡ, các đoàn diễu hành trong trang phục đầy màu sắc và những màn trình diễn đường phố sôi động. Cái tên "Panagbenga" trong ngôn ngữ Kankanaey có nghĩa là "mùa hoa nở", phản ánh sức sống mạnh mẽ của thành phố sau trận động đất lớn năm 1990.

Ảnh: Go Fly Vietnam

Nhờ khí hậu mát mẻ, Baguio còn là vùng trồng nhiều loại rau củ, dâu tây và hoa ôn đới. Chợ công cộng Baguio luôn tấp nập với các sản phẩm địa phương như cà phê núi cao, mứt dâu, mật ong, đồ thủ công mỹ nghệ và các loại rau quả tươi được chuyển đi khắp Philippines. Thành phố cũng nổi tiếng với các trường đại học, phòng triển lãm nghệ thuật và cộng đồng sáng tạo phát triển, tạo nên bầu không khí trẻ trung và giàu bản sắc.

Ngày nay, Baguio không chỉ là nơi tránh nóng của người Philippines mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế yêu thích thiên nhiên và văn hóa miền núi. Với khí hậu dễ chịu, những rừng thông xanh ngát và nhịp sống chậm rãi, thành phố này mang đến cảm giác thân thuộc cho du khách Việt Nam, đồng thời cho thấy mỗi quốc gia Đông Nam Á đều có một "thành phố mùa xuân" mang vẻ đẹp rất riêng.