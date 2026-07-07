Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Genesis GV70 2027 hạng sang lộ diện - nâng cấp mới, nhưng chưa mới

Số hóa - Xe

[GALLERY] Genesis GV70 2027 hạng sang lộ diện - nâng cấp mới, nhưng chưa mới

Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.

Nguyễn Anh
Thương hiệu xe sang Genesis vừa giới thiệu mẫu xe SUV GV70 2027 tại Hàn Quốc. Mẫu xe này được gọi là "phiên bản nâng cấp facelift", mặc dù thực tế những thay đổi khá nhỏ. Bắt đầu từ bên ngoài, mẫu crossover hạng sang này thay thế bộ mâm 18 inch bằng mâm 19 inch lớn hơn.
Thương hiệu xe sang Genesis vừa giới thiệu mẫu xe SUV GV70 2027 tại Hàn Quốc. Mẫu xe này được gọi là "phiên bản nâng cấp facelift", mặc dù thực tế những thay đổi khá nhỏ. Bắt đầu từ bên ngoài, mẫu crossover hạng sang này thay thế bộ mâm 18 inch bằng mâm 19 inch lớn hơn.
Đây là thiết kế hiện có trên mẫu xe SUV hạng sang Genesis GV70 2027, nhưng chúng mang lại cho mẫu xe một “vẻ ngoài uy nghiêm hơn”. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy một bộ mâm 19 inch tùy chọn mới cũng như bảng màu được sửa đổi, bao gồm cả màu Tromso Green.
Đây là thiết kế hiện có trên mẫu xe SUV hạng sang Genesis GV70 2027, nhưng chúng mang lại cho mẫu xe một “vẻ ngoài uy nghiêm hơn”. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy một bộ mâm 19 inch tùy chọn mới cũng như bảng màu được sửa đổi, bao gồm cả màu Tromso Green.
Những thay đổi bên trong cũng nhỏ, nhưng Genesis đã nỗ lực giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và độ xóc bằng cách thêm các tấm đệm vòm bánh xe dày hơn. Hãng cũng lắp đặt "tấm bọc lưng ghế trước dạng bảng, được khách hàng đánh giá cao".
Những thay đổi bên trong cũng nhỏ, nhưng Genesis đã nỗ lực giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và độ xóc bằng cách thêm các tấm đệm vòm bánh xe dày hơn. Hãng cũng lắp đặt "tấm bọc lưng ghế trước dạng bảng, được khách hàng đánh giá cao".
Điểm nổi bật nhất là việc bổ sung gói Graphite Package, mang đến cho mẫu xe vẻ ngoài thể thao hơn. Trong quá trình nâng cấp, GV70 được trang bị gương chiếu hậu màu đen bóng và heo phanh màu đỏ.
Điểm nổi bật nhất là việc bổ sung gói Graphite Package, mang đến cho mẫu xe vẻ ngoài thể thao hơn. Trong quá trình nâng cấp, GV70 được trang bị gương chiếu hậu màu đen bóng và heo phanh màu đỏ.
Đi kèm là mâm xe 21 inch, bộ vi sai chống trượt điện tử và hệ thống treo điều khiển điện tử. Phiên bản này sẽ được cung cấp độc quyền với bốn màu sắc bao gồm Xanh Bering, Xanh Ceres mờ, Xám Makalu và Trắng Uyuni.
Đi kèm là mâm xe 21 inch, bộ vi sai chống trượt điện tử và hệ thống treo điều khiển điện tử. Phiên bản này sẽ được cung cấp độc quyền với bốn màu sắc bao gồm Xanh Bering, Xanh Ceres mờ, Xám Makalu và Trắng Uyuni.
Những nâng cấp còn được mở rộng đến khoang nội thất khi gói Graphite bao gồm nội thất hai tông màu Đen Obsidian và Xanh Ultramarine với ghế da Nappa. Khách hàng cũng sẽ có các chi tiết trang trí bằng sợi carbon, hình ảnh động đặc biệt trên màn hình và tựa đầu có logo Genesis.
Những nâng cấp còn được mở rộng đến khoang nội thất khi gói Graphite bao gồm nội thất hai tông màu Đen Obsidian và Xanh Ultramarine với ghế da Nappa. Khách hàng cũng sẽ có các chi tiết trang trí bằng sợi carbon, hình ảnh động đặc biệt trên màn hình và tựa đầu có logo Genesis.
Có vẻ như gói nâng cấp trên mẫu xe SUV Genesis GV70 2027 hạng sang này cũng bổ sung thêm dây an toàn màu đỏ, đường viền và đường khâu tương phản cũng như phần trung tâm ghế bằng sợi microfiber.
Có vẻ như gói nâng cấp trên mẫu xe SUV Genesis GV70 2027 hạng sang này cũng bổ sung thêm dây an toàn màu đỏ, đường viền và đường khâu tương phản cũng như phần trung tâm ghế bằng sợi microfiber.
Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu chi tiết sẽ được giữ lại trên phiên bản Genesis GV70 2027 dành cho thị trường toàn cầu, nhưng Genesis đã xác nhận mẫu crossover “mới” này sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa hè năm nay.
Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu chi tiết sẽ được giữ lại trên phiên bản Genesis GV70 2027 dành cho thị trường toàn cầu, nhưng Genesis đã xác nhận mẫu crossover “mới” này sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa hè năm nay.
Tuy nhiên, trước đó hãng đã giới thiệu mẫu GV70 Prestige Graphite 2027 tại Triển lãm Ô tô New York và phiên bản này có vẻ gần như giống hệt với gói Graphite Package. Mức giá xe Genesis GV70 2027 hiện vẫn chưa được công bố chính thức.
Tuy nhiên, trước đó hãng đã giới thiệu mẫu GV70 Prestige Graphite 2027 tại Triển lãm Ô tô New York và phiên bản này có vẻ gần như giống hệt với gói Graphite Package. Mức giá xe Genesis GV70 2027 hiện vẫn chưa được công bố chính thức.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Genesis GV70 2027.
Nguyễn Anh
#Genesis GV70 2027 mới #SUV hạng sang Genesis GV70 2027 #gía xe Genesis GV70 2027 #Genesis GV70 2027 nâng cấp #Genesis GV70 2027 về Việt Nam #giá bán Genesis GV70 2027

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT