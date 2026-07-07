[GALLERY] Genesis GV70 2027 hạng sang lộ diện - nâng cấp mới, nhưng chưa mới

Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.
Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.
Nằm giữa khu phố thương mại trên đảo São Vicente, Casa Celestina vừa là căn hộ, vừa là không gian thương mại với mặt tiền phủ kín những ô cửa vuông đầy màu sắc.
Hyundai Tucson thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp trên đường chạy thử. Ở lần lộ diện này, nguyên mẫu thử nghiệm còn được đỗ cạnh phiên bản hiện hành.
AI vừa giúp các nhà khoa học giải mã 11 "từ vựng" của chim sẻ vằn, mở ra hy vọng con người có thể giao tiếp với động vật trong tương lai không xa.
Apple vừa phát hành iOS 26.5.2 với gần 25 bản vá bảo mật quan trọng, khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật ngay để ngăn nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu.
Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition vừa ra mắt tại Đài Loan, đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu, giới hạn chỉ 1.200 xe..
Mẫu xe SUV Jeep Compass 4xe vừa chính thức ra mắt biến thể thuần điện, dẫn động 4 bánh, công suất tối đa 375 mã lực và phạm vi chạy điện mở rộng hơn 600 km.
Z.ai với mô hình AI GLM-5.2 đang tạo nên cơn sốt mới nhờ hiệu năng mạnh, chi phí thấp và mã nguồn mở, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt với các ông lớn Mỹ.
Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.
Dù thiết kế tổng thể của mẫu Tank 300 2027 tại Trung Quốc gần như được giữ nguyên, mẫu xe SUV này sở hữu nền tảng khung gầm đã được tinh chỉnh đáng kể.
Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.
Sạc điện thoại qua đêm không còn gây hại như nhiều người nghĩ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm tuổi thọ pin và tăng rủi ro mất an toàn nếu sử dụng sai cách.
Thay vì liên tục triển khai các chương trình ưu đãi ngắn hạn theo từng tháng, nhiều hãng ôtô tại Việt Nam đã chuyển sang điều chỉnh trực tiếp giá niêm yết mới.
AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.
Từng được người dân ví như "con ngõ đau khổ" của Hà Nội, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, mở rộng.
Mẫu xe máy côn tay cỡ nhỏ Honda Monkey FTR phiên bản đặc biệt vừa được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam với giá bán tới hơn 100 triệu đồng, do độ hiếm của xe.
Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.
Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).
AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.
Ferrari 12Cilindri Manuale mới ra mắt kết hợp khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đầy phấn khích của Maranello với cảm giác lái chân thực từ hộp số sàn 6 cấp.