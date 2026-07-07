[GALLERY] Genesis GV70 2027 hạng sang lộ diện - nâng cấp mới, nhưng chưa mới

Mặc dù được quảng cáo là một mẫu xe "mới", nhưng thực chất mẫu SUV hạng sang Genesis GV70 facelift 2027 chỉ có những thay đổi nhỏ về mâm xe và các gói trang bị.