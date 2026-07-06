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Kho tri thức

Chuyện về một đế quốc hùng mạnh ở xưởng đóng tàu 300 năm tuổi giữa Caribe

Giữa vùng biển Caribe xanh ngắt, một xưởng đóng tàu hơn 300 năm tuổi kể lại câu chuyện về một đế quốc hàng hải và những con người đã làm nên lịch sử.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến Di sản Thế giới của UNESCO, nhiều người thường nghĩ đến những lâu đài cổ hay đền đài tráng lệ. Thế nhưng Di sản thế giới duy nhất của quốc đảo Antigua và Barbuda lại khá đặc biệt, đó là là Xưởng đóng tàu hải quân Antigua và các địa chỉ khảo cổ liên quan – quần thể quân cảng, công sự và di tích khảo cổ phản ánh thời kỳ các cường quốc châu Âu cạnh tranh quyết liệt để kiểm soát vùng biển Caribe. Di sản này được UNESCO ghi danh năm 2016 theo các tiêu chí về giá trị lịch sử và kiến trúc.

Ảnh: paradise-islands

Trung tâm của quần thể là Xưởng đóng tàu Nelson, nằm trong vịnh Cảng Anh – một bến cảng tự nhiên có cửa vào hẹp và được bao quanh bởi các ngọn đồi cao. Chính địa hình này đã tạo nên nơi trú ẩn lý tưởng cho các tàu chiến trước bão lớn, đồng thời giúp việc sửa chữa và tiếp tế diễn ra an toàn. Từ đầu thế kỷ XVIII, Hải quân Hoàng gia Anh đã biến nơi đây thành căn cứ quan trọng nhất ở Đông Caribe để bảo vệ các tuyến hàng hải và những đồn điền mía sinh lợi khổng lồ.

Tên gọi Xưởng đóng tàu Nelson gắn với Đô đốc Horatio Nelson, người từng phục vụ tại đây trong giai đoạn 1784–1787 trước khi trở thành một trong những vị chỉ huy hải quân lừng danh nhất nước Anh. Tuy nhiên, điều khiến UNESCO đặc biệt nhấn mạnh không chỉ là vai trò quân sự của khu cảng mà còn là đóng góp của hàng nghìn người châu Phi bị bắt làm nô lệ. Chính họ đã xây dựng các nhà kho, cầu tàu, xưởng sửa chữa, hệ thống bể chứa nước và những công trình phòng thủ đồ sộ, góp phần duy trì sức mạnh hải quân của Đế quốc Anh trong nhiều thập kỷ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Bên ngoài xưởng đóng tàu là hàng loạt địa điểm khảo cổ như Pháo đài Berkeley, Pháo đài Charlotte, khu phức hợp Shirley Heights, Đồi Dow, Nhà canh gác và các bể chứa nước cổ trên sườn đồi. Dù nhiều công trình ngày nay chỉ còn nền móng hoặc tường đá, chúng vẫn cho thấy cách người Anh tận dụng địa hình tự nhiên để xây dựng một hệ thống phòng thủ gần như bất khả xâm phạm trong thời đại tàu buồm.

Ảnh: themoxy-antigua

Điều thú vị là nhiều tòa nhà kiểu Georgia trong khu xưởng vẫn được bảo tồn rất tốt. Các kiến trúc sư đã điều chỉnh thiết kế từ nước Anh bằng cách bổ sung hiên rộng, cửa chớp và hệ thống thông gió để thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Những cải tiến này sau đó còn ảnh hưởng đến kiến trúc thuộc địa ở nhiều vùng khác trong Đế quốc Anh.

Ngày nay, giữa những chiếc du thuyền hiện đại neo đậu trong bến cảng, các bức tường đá cổ và pháo đài trên đỉnh đồi vẫn nhắc nhở du khách rằng nơi đây từng là một mắt xích chiến lược của lịch sử hàng hải thế giới. Xưởng đóng tàu hải quân Antigua không chỉ là di tích quân sự, mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa kỹ thuật, kiến trúc, địa lý và số phận của hàng nghìn con người đã góp phần tạo nên lịch sử vùng Caribe.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Di sản lịch sử Antigua và Barbuda #Xưởng đóng tàu Nelson và kiến trúc quân sự #Vai trò của nô lệ trong xây dựng di tích #Lịch sử hàng hải và chiến tranh Caribe #Ảnh hưởng kiến trúc thuộc địa Anh

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