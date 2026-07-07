Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tạo ra tế bào nhân tạo có khả năng phát triển và tiến hóa

Một nhóm nhà khoa học Mỹ đã tạo ra sự sống từ những thành phần không có sự sống. Tế bào này, đã thực sinh trưởng, tự nhân đôi DNA và phân bào.

Tuệ Minh

Khoảng 4 tỷ năm trước, tế bào sống được sinh ra trên Trái Đất. Một nhóm các phân tử không có sự sống đã kết hợp với nhau để tạo nên những tế bào nguyên thủy (protocells) đầu tiên.

Mọi tế bào sống đều đi theo một chu trình chung: phát triển, nhân đôi DNA, phân bào và tiến hóa. Chúng phiên mã DNA thành RNA, sau đó tạo ra các protein để thực hiện những nhiệm vụ cùng các hoạt động khác giúp tế bào vận hành, chẳng hạn chuyển hóa các phân tử thành năng lượng. Tất cả những quá trình này đều diễn ra bên trong một màng lipid giữ cho tất cả các vật liệu cần thiết ở cùng một chỗ.

kateadamala-cokateadamala-1783-8560-6394-1783006913.jpg
Nhà sinh học tổng hợp Kate Adamala. Ảnh: Biotic

Nhóm của Kate Adamala, nhà sinh học tổng hợp tại Đại học Minnesota (Mỹ) muốn tạo ra một tế bào tổng hợp mô phỏng quá trình đó. Họ xây dựng một bộ gene tế bào cỡ nhỏ (khoảng 90.000 cặp bazơ trải rộng trên chín phân tử DNA riêng biệt), đồng thời cung cấp cho nó mọi vật liệu sinh học cần thiết để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp của tế bào.

Tất cả thành phần này được chứa trong một liposome (túi rỗng bao bọc bởi một màng lipid đơn giản) đóng vai trò làm thân tế bào.

Để tế bào nhân tạo có được cơ chế sao chép DNA và truyền cho thế hệ sau, nhóm nghiên cứu dùng một hệ thống nhân đôi vật chất di truyền do hai nhà sinh vật học Hannes Mutschler và Christophe Danelon phát triển.

Sau đó, họ tinh chỉnh bộ gene để nó hoạt động nhịp nhàng với những hệ thống khác, bao gồm một bộ 36 enzyme giúp đọc DNA và tạo ra protein.

Kính hiển vi huỳnh quang cho thấy một tế bào tổng hợp đang trải qua quá trình phân chia. Ảnh: Phòng thí nghiệm Adamala
Kính hiển vi huỳnh quang cho thấy một tế bào tổng hợp đang trải qua quá trình phân chia. Ảnh: Phòng thí nghiệm Adamala

Vì bộ gene tổng hợp này không có các gene chuyển hóa thức ăn thành năng lượng cũng như không có nhiều phân tử phức tạp mà tế bào cần để duy trì sự sống, các nhà nghiên cứu phải chuẩn bị sẵn nguồn cung cấp dưỡng chất từ bên ngoài.

Họ nạp những phân tử như đường, lipid, enzyme cùng một số phân tử RNA vận chuyển (tRNA) và ribosome vào các túi liposomes khác nhau.

Để tế bào nhân tạo có thể hấp thụ dưỡng chất từ những túi liposomes, họ biến đổi một loại protein nằm trên màng tế bào có khả năng hút các bong bóng lipid về phía mình. Khi một bong bóng lipid chạm vào tế bào, màng của chúng sẽ hòa với nhau, giải phóng các chất bổ sung vào bên trong.

Sau khi được tinh chỉnh và tối ưu hóa thêm một vài bước, tế bào nhân tạo bắt đầu phát triển và tự nhân đôi DNA. Đây chính là điểm nghẽn trong suốt một thời gian dài.

Một tế bào bình thường sẽ tái cấu trúc bộ khung xương tế bào để chia đôi DNA và tách ra thành hai tế bào riêng rẽ. Nhưng quy trình này cực kỳ khó tái tạo trong phòng thí nghiệm.

Tình cờ Kate Adamala bắt gặp một cơ chế thú vị trong một bài báo của Reinhard Lipowsky ở Viện Max Planck về Chất keo và Giao diện (Đức). Bằng cách gắn các thẻ protein vào màng tế bào, nhóm của Lipowsky đã hút các protein tụ lại dày đặc xung quanh màng tế bào và uốn cong lớp màng, buộc tế bào phải phân chia. Học theo hướng tiếp cận này, Adamala đã tinh chỉnh một loại protein màng tế bào và thử nghiệm nó trên các tế bào nguyên thủy của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm, phương pháp này đã thành công.

Dĩ nhiên, tế bào này vẫn chưa được coi là tự sống độc lập khỏi môi trường sinh trưởng. Nó không thể tồn tại nếu thiếu nguồn cung cấp dinh dưỡng liên tục và ribosome tức bộ máy cần thiết để tổng hợp protein. Nó cũng không có khả năng tự bảo vệ hay hệ thống đào thải chất thải hiệu quả.

Các tế bào tổng hợp có khả năng tự nhân lên DNA và phân chia tế bào. Ảnh: Pexels
Các tế bào tổng hợp có khả năng tự nhân lên DNA và phân chia tế bào. Ảnh: Pexels

Nhóm Adamala đã công khai toàn bộ dữ liệu và phương pháp trên Biotic để các nhà sinh học tổng hợp khác có thể bắt đầu xây dựng và cải tiến tế bào này.

Họ hy vọng rằng trong nhiều thập kỷ tới, những tế bào tổng hợp sẽ có khả năng tạo ra nhựa hoặc sản xuất ra phân bón và biệt dược.

Tế bào gốc thực sự là gì? VTV1
Biotic/Quanta Magazine/The Register
#Tạo ra sự sống từ nguyên liệu không sống #Tế bào nhân tạo và ứng dụng #Tiến trình hình thành tế bào nguyên thủy #Công nghệ sinh học tổng hợp và phân chia tế bào #Tiềm năng phát triển tế bào nhân tạo trong công nghiệp

Bài liên quan

Kho tri thức

Hy vọng mới trong điều trị Parkinson với liệu pháp tế bào gốc chỉnh sửa gene

Một liệu pháp tế bào gốc thế hệ mới đang mở ra hy vọng trong điều trị bệnh Parkinson khi được thiết kế để vượt qua sự đào thải của hệ miễn dịch.

Trong nhiều năm qua, liệu pháp tế bào gốc được xem là hướng tiếp cận đầy tiềm năng nhằm thay thế các tế bào thần kinh bị tổn thương ở bệnh nhân Parkinson. Tuy nhiên, các tế bào cấy ghép thường bị hệ miễn dịch nhận diện là "vật lạ", khiến người bệnh phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và nhiều tác dụng phụ khác.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Điều kỳ diệu của sinh vật chỉ có một tế bào được ví như “cỗ máy sống tí hon”

Trong một giọt nước tưởng chừng bình thường, có thể tồn tại cả một thế giới vi mô đầy những sinh vật nhỏ bé và kỳ diệu.

Một trong những cư dân nổi tiếng nhất của thế giới ấy là trùng đế giày (Paramecium), một nhóm sinh vật đơn bào sống chủ yếu trong môi trường nước ngọt. Dưới kính hiển vi, chúng có hình dạng giống chiếc đế giày, cũng là nguồn gốc của tên gọi quen thuộc trong tiếng Việt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bồ câu định hướng chính xác khi bay nhờ tế bào miễn dịch trong gan

Khả năng định hướng chính xác khi bay của chim bồ câu được các nhà nghiên cứu xác định là nhờ những tế bào miễn dịch trong gan.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tranh luận về cách chim bồ câu có thể bay hàng trăm kilomet mỗi ngày mà vẫn tìm được đường về nhà, không lạc đường. Nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở não bộ hay thị giác. Thay vào đó, các tế bào miễn dịch trong gan bồ câu giúp loài chim này định hướng khi bay.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, các chuyên gia đến từ Đại học Bonn, Bệnh viện Đại học Bonn, Đại học Duisburg-Essen và Viện Hành vi Động vật Max Planck (MPI-AB) cho biết, chim bồ câu có thể sử dụng các tế bào miễn dịch chuyên biệt trong gan để phát hiện từ trường Trái đất, cung cấp cho chúng một hệ thống định vị nội bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới