Giải mã

Kỳ lạ loài voi có ngà dài 4 mét thẳng đuột như cây tre

Với ngoại hình vừa quen thuộc vừa kỳ lạ, Anancus là một chi voi tiền sử từng thống trị các vùng đồng bằng châu Âu, châu Phi và châu Á hàng triệu năm trước.

T.B (tổng hợp)
Anancus xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm. Loài voi cổ đại này sống trong thế Pliocene đến đầu Pleistocene, trước khi bị tuyệt chủng khoảng 2 triệu năm trước. Ảnh: Pinterest.
Có ngoại hình đồ sộ nhưng “thanh thoát”. Anancus cao khoảng 3 mét và nặng tới 6 tấn, song cơ thể thon gọn hơn voi ma mút, thích nghi với môi trường rừng thưa. Ảnh: Pinterest.
Có ngà dài và gần như thẳng. Khác với những loài voi có ngà cong, Anancus sở hữu cặp ngà dài tới 4 mét, gần như song song, giúp nó húc đổ cây cối hoặc phòng thủ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Không phải là tổ tiên trực tiếp của voi hiện đại. Dù có họ hàng, Anancus thuộc nhóm gomphotheres – một nhánh riêng của voi cổ, đã tách ra khỏi dòng tiến hóa của voi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là thực vật mềm. Cấu trúc răng của Anancus cho thấy nó chủ yếu ăn lá cây, cành non và thực vật rừng, chứ không ăn cỏ thảo nguyên như các loài voi sau này. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp ba châu lục. Hóa thạch của Anancus được tìm thấy ở châu Âu, châu Phi và cả châu Á, chứng tỏ nó là một trong những loài voi cổ có phạm vi sinh sống rộng nhất. Ảnh: Pinterest.
Anancus từng sống cùng tổ tiên loài người. Các di chỉ hóa thạch ở châu Phi cho thấy Anancus có thể đã tồn tại cùng thời với những tổ tiên sớm của Homo habilis. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng hóa thạch nổi tiếng ở châu Âu. Nhiều bảo tàng tại Pháp, Đức và Tây Ban Nha trưng bày xương Anancus như minh chứng cho sự đa dạng của voi cổ đại trong quá trình tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Voi cổ đại Anancus #Hình thái kỳ lạ của voi #Tiến hóa voi tiền sử #Phân bố rộng của loài voi cổ #Chế độ ăn thực vật mềm #Ngà dài và thẳng độc đáo

