Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ lạ cảnh giới băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất châu Phi

Kho tri thức

Kỳ lạ cảnh giới băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất châu Phi

Trong số những ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới, Kilimanjaro ở Tanzania luôn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp hùng vĩ khó tin.

T.B (tổng hợp)
Ngọn núi cao nhất châu Phi. Kilimanjaro cao 5.895 mét so với mực nước biển, trở thành ngọn núi cao nhất lục địa đen. Ảnh: Pinterest.
Ngọn núi cao nhất châu Phi. Kilimanjaro cao 5.895 mét so với mực nước biển, trở thành ngọn núi cao nhất lục địa đen. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ ba ngọn núi lửa. Kilimanjaro bao gồm ba đỉnh núi lửa chính: Kibo, Mawenzi và Shira, trong đó Kibo là đỉnh cao nhất. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ ba ngọn núi lửa. Kilimanjaro bao gồm ba đỉnh núi lửa chính: Kibo, Mawenzi và Shira, trong đó Kibo là đỉnh cao nhất. Ảnh: Pinterest.
Tuyết phủ trên xích đạo. Dù nằm gần đường xích đạo, đỉnh Kilimanjaro vẫn có tuyết và băng hà, tạo nên cảnh tượng độc đáo hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Tuyết phủ trên xích đạo. Dù nằm gần đường xích đạo, đỉnh Kilimanjaro vẫn có tuyết và băng hà, tạo nên cảnh tượng độc đáo hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh thái. Kilimanjaro có nhiều đới khí hậu khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới đến hoang mạc núi cao, là nơi cư ngụ của vô số loài động thực vật độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh thái. Kilimanjaro có nhiều đới khí hậu khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới đến hoang mạc núi cao, là nơi cư ngụ của vô số loài động thực vật độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa Tanzania. Kilimanjaro không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn xuất hiện trên quốc huy và tem của Tanzania. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa Tanzania. Kilimanjaro không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn xuất hiện trên quốc huy và tem của Tanzania. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến leo núi nổi tiếng. Mỗi năm, hàng chục nghìn du khách và nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới thử sức chinh phục đỉnh Kibo. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến leo núi nổi tiếng. Mỗi năm, hàng chục nghìn du khách và nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới thử sức chinh phục đỉnh Kibo. Ảnh: Pinterest.
Nguồn cảm hứng nghệ thuật. Kilimanjaro đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc, nổi bật là truyện ngắn “The Snows of Kilimanjaro” của Ernest Hemingway. Ảnh: Pinterest.
Nguồn cảm hứng nghệ thuật. Kilimanjaro đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc, nổi bật là truyện ngắn “The Snows of Kilimanjaro” của Ernest Hemingway. Ảnh: Pinterest.
Băng hà đang tan chảy. Các nghiên cứu cho thấy băng trên đỉnh Kilimanjaro đang thu hẹp nhanh chóng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Băng hà đang tan chảy. Các nghiên cứu cho thấy băng trên đỉnh Kilimanjaro đang thu hẹp nhanh chóng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
T.B (tổng hợp)
#Kilimanjaro #núi cao nhất châu Phi #đỉnh Kibo #băng tuyết xích đạo #du lịch leo núi Kilimanjaro #biến đổi khí hậu toàn cầu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT