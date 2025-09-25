Hà Nội

Áo len 1.700 năm tuổi bất ngờ trồi lên, bí mật cổ xưa hé lộ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học bất ngờ tìm thấy chiếc áo len dài 1.700 năm tuổi trong sông băng tan, giúp hé lộ nhiều sự thật cổ xưa thú vị.

Thiên Đăng
Khi đang làm việc trên sông băng Lendbreen của Na Uy, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ kỳ thú. Ảnh: @Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu hơn cho thấy, đây là một chiếc áo len còn nguyên vẹn, ước tính có niên đại từ năm 300 Sau Công nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy.
Chiếc áo len dài này có thể có màu nâu xanh lục, nhưng nó đã sẫm màu đậm hơn qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi. Ảnh: @Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy.
Chiếc áo với họa tiết hình thoi mờ và nó đã được sử dụng rất nhiều trước khi bị vứt bỏ và bị băng giá nuốt chửng. Ảnh: @Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy.
Chiếc áo này đã được một người đàn ông sử dụng làm áo khoác ngoài, vì một lý do bí ẩn nào đó mà người này đã cởi nó ra ngay cạnh một sông băng. Một giả thuyết cho rằng, anh ta bị tăng thân nhiệt do sốt, khiến nạn nhân cảm thấy nóng ngay cả khi đang ở giữa môi trường băng tuyết lạnh giá. Ảnh: @Bảo Tàng Công viên Quốc gia Na Uy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
