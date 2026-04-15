Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Quyết định số 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông:

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026;

Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 13/4, tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1975, quê tại xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đến tháng 3 vừa qua, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Hải Phòng bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Ông Hoàng Văn Thực, Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Chiều 14/4, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định và tặng hoa cho ông Hoàng Văn Thực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Sáng 12/4, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh.

Sáng 12/4, Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được long trọng tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công dự án. Cùng dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Việt Nam và Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 – 17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

