Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông:

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026;

Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, chiều 13/4, tại kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026–2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1975, quê tại xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đến tháng 3 vừa qua, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sàn việc làm quốc gia chính thức khai trương: