Khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá X

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa X để xem xét, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11. Đồng thời, Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, thời gian vừa qua, MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của đất nước như tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới Đảng, Nhà nước.

MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông. Đây là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7 %, cao nhất qua các kỳ bầu cử từ trước đến nay.

“Tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng chí Tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là công tác hiệp thương bầu cử, lựa chọn, giới thiệu danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Kết quả đó đã góp phần rất tích cực vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh và vui mừng thông tin tới các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, dành nhiều tình cảm cho Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và cảm ơn những đóng góp các cụ, các vị, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là dấu mốc quan trọng để chúng ta cùng nhìn lại, đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2024 - 2026 và đề ra tầm nhìn, chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của hệ thống Mặt trận.

“Vừa qua, để chuẩn bị nội dung trình tại Hội nghị lần này, Ban Thường trực đã tổ chức các bước xin ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội; trình Ban Bí thư cho ý kiến. Ban Thường trực đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo trình tại Hội nghị”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài thông tin và nhấn mạnh, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch rất mong muốn được lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban để hoàn thiện các văn bản trình Đại hội.

“Trân trọng đề nghị các vị đại biểu, các cụ, các vị, các đồng chí phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến xác đáng để Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản để trình Đại hội”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Tờ trình tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, Căn cứ thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giới thiệu nhân sự để hiệp thương cử tham gia Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 (tại Công văn số 1363-CV/VPTW ngày 31/3/2026; Công văn số 617-CV/VPTW ngày 27/02/2026; Công văn số 621-CV/VPTW ngày 27/02/2026 của Văn phòng Trung ương).

Căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X thông qua và tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam theo mô hình mới. Trong đó, Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch là Trưởng các tổ chức chính - xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.