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Kho tri thức

Kronborg – bối cảnh có thật của vở kịch Hamlet, Shakespeare chưa từng tới

Giữa những bức tường đá nhìn ra biển Baltic, một lâu đài có thật đã trở thành sân khấu cho một trong những bi kịch nổi tiếng nhất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nếu từng đọc Hamlet, có lẽ bạn đã quen với cái tên Elsinore, lâu đài nơi Hoàng tử Hamlet đối mặt với người cha đã chết, người chú Claudius và những âm mưu cung đình. Điều thú vị là Elsinore không hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng. Shakespeare đã đặt câu chuyện tại Kronborg, một lâu đài có thật ở thành phố Helsingør, Đan Mạch. UNESCO cũng xác nhận Kronborg chính là địa điểm nổi tiếng với vai trò bối cảnh của Hamlet.

Ảnh: hamlettours

Nhưng nếu Hamlet thực sự sống ở đây, chàng hoàng tử sẽ không chỉ nhìn thấy những hành lang lạnh lẽo và những bóng ma. Kronborg từng là một trong những pháo đài quyền lực nhất Bắc Âu, nằm tại điểm hẹp nhất của eo biển Øresund, giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Từ năm 1429 đến 1857, các tàu đi qua đây phải nộp thuế Sound Toll cho Đan Mạch. UNESCO ước tính khoảng 1,8 triệu tàu từng đi qua eo biển và chịu khoản thuế này.

Ảnh: gorealtravel

Lâu đài được vua Frederik II cho xây dựng từ năm 1574 đến 1585, theo phong cách Phục hưng. Nó không chỉ là nơi ở hoàng gia mà còn là một pháo đài với tường thành, hào nước và hệ thống phòng thủ đáng gờm. Bên trong là những đại sảnh xa hoa, trong đó có Great Hall, một trong những đại sảnh tiệc lớn nhất Bắc Âu thời kỳ đó.

Kronborg còn từng trải qua một biến cố rất “Shakespeare”: năm 1629, lâu đài bị một trận hỏa hoạn lớn tàn phá. Vua Christian IV cho xây dựng lại nó gần như theo hình dáng cũ. Đến năm 1658, quân Thụy Điển chiếm Kronborg và cướp phá lâu đài.

Ảnh: skyalo

Còn Shakespeare thì có một điều khá bất ngờ: ông có lẽ chưa bao giờ đặt chân tới Kronborg. Câu chuyện Hamlet bắt nguồn từ truyền thuyết Scandinavia về hoàng tử Amleth, trong khi Shakespeare có thể đã biết những câu chuyện về triều đình Đan Mạch thông qua các diễn viên từng biểu diễn tại đây.

Vì thế, Kronborg vừa là lâu đài thật, vừa là một lâu đài văn học. Những bức tường từng chứng kiến vua chúa, chiến tranh và những đoàn tàu thương mại đi qua Øresund sau này lại trở thành nơi tưởng tượng ra những lời thoại về cái chết, sự phản bội và quyền lực.

Năm 2000, Kronborg được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Và ngày nay, khi đứng giữa sân lâu đài nhìn ra mặt biển lạnh giá, thật dễ hiểu tại sao Shakespeare lại chọn một nơi như thế cho Hamlet: một lâu đài có thật, nhưng dường như đã được sinh ra để chứa đựng những câu chuyện ma quái.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Kronborg #Lâu đài Đan Mạch #Hamlet #Di sản UNESCO #Lịch sử quân sự

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