Tối 5/9, chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Quảng trường 8/5 (Mộc Châu, Sơn La).

Thí sinh Dương Phương Thảo đến từ Hà Nội đăng quang ngôi vị hoa hậu. Cô cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp hình thể.

Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 Dương Phương Thảo sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Dương Phương Thảo đăng quang Miss Galaxy Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Tân hoa hậu được trao chiếc vương miện mang tên "Ngân hà Uyển mỹ", có thiết kế lấy hoa mẫu đơn làm điểm nhấn trung tâm, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ hiện đại, tạo nên tổng thể hài hòa, rực rỡ như dải ngân hà. Chiếc vương miện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch mà còn gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Dương Ngọc Trâm đến từ Cần Thơ. Bên cạnh ngôi vị Á hậu 1, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp tài năng nghệ thuật.

Á hậu 2 là thí sinh Trần Thị Bảo Nhi đến từ Đồng Tháp. Cô đồng thời được trao giải thưởng phụ Người đẹp nhân ái.

Á hậu 1 Dương Ngọc Trâm. Ảnh: BTC

Á hậu 2 Trần Thị Bảo Nhi. Ảnh: BTC

Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ Nghệ An. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp du lịch.

Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ. Cô còn nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

Ấn tượng phần thi ứng xử

Trong đêm chung kết, Top 30 thí sinh lần lượt tranh tài qua các phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của NTK Cao Thu Vân, trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Ở mỗi phần thi, các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài trong chung kết. Ảnh: BTC

Mỗi cô gái đều thể hiện sự tự tin, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu. Ảnh: BTC

Sau phần trình diễn dạ hội, Ban Tổ chức lần lượt công bố Top 20, Top 10 và cuối cùng là Top 5 xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử.

Điều đặc biệt ở cuộc thi này các câu hỏi đều xoay quanh chủ đề công nghệ và vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Top 5 thí sinh đều lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh, thể hiện những góc nhìn đáng chú ý về mối quan hệ giữa công nghệ và thế hệ trẻ.

Dương Phương Thảo nhận được câu hỏi về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc, vậy cần sử dụng AI như thế nào để không trở nên phụ thuộc.

Trong câu trả lời của mình, cô chia sẻ rằng bản thân vẫn sử dụng AI như một người trợ lý để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, cô khẳng định rằng người tạo nên giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là chính con người.

BTC trao giải cho tân hoa hậu Dương Phương Thảo. Ảnh: BTC

Dương Ngọc Trâm nhận được câu hỏi, nếu trở thành Hoa hậu Ngân hà Việt Nam, cô sẽ sử dụng công nghệ để hỗ trợ nhóm người nào trong xã hội và bằng cách nào?

Xuất phát từ thực trạng lừa đảo công nghệ đang diễn ra ngày càng phổ biến và câu chuyện của chính gia đình khi có người thân từng trở thành nạn nhân, chịu tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần, Dương Ngọc Trâm bày tỏ mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu hoa hậu để lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần bảo vệ những người yếu thế trước các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Trong khi đó, Trần Bảo Nhi trả lời câu hỏi về việc công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn nhưng đôi khi lại khiến các thành viên trong gia đình ít trò chuyện trực tiếp bằng một câu chuyện rất đời thường và chân thành.

Cô cho rằng công nghệ không phải là khoảng cách, mà khoảng cách hay không phụ thuộc vào cách con người sử dụng công nghệ. Là một thí sinh tham gia Miss Galaxy Vietnam 2026 tại Mộc Châu, dù gia đình không thể trực tiếp đến cổ vũ vì khoảng cách địa lý, nhưng nhờ công nghệ, người thân vẫn luôn đồng hành, động viên cô qua điện thoại và truyền hình.

Người đẹp Nguyễn Thị Thanh Thảo đặc biệt gây ấn tượng mạnh khi trả lời bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với câu hỏi: Khi công nghệ phát triển nhanh có thể khiến một số ngành nghề thay đổi hoặc biến mất, người trẻ cần chuẩn bị những kỹ năng gì cho tương lai?

Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ: “Đứng trước làn sóng công nghệ em tin rằng công nghệ có thể thay thế một số ngành nghề, nhưng không thể thay đổi giá trị cốt lõi của con người.

Là một sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, em rất may mắn khi được tham dự các buổi hội thảo công nghệ số và tâm đắc với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt của quốc gia. Đây không chỉ là kim chỉ nam mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ phải chủ động làm chủ công nghệ và đặc biệt là AI một cách có trách nhiệm và nhân văn”.

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên nhận được câu hỏi về việc các ứng dụng và bộ lọc chỉnh ảnh đang ngày càng phổ biến, liệu chúng giúp giới trẻ tự tin hơn hay vô tình tạo áp lực về ngoại hình.

Theo Khôi Nguyên, các ứng dụng chỉnh ảnh là con dao hai lưỡi. Chúng giúp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và mang lại sự tự tin, nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến nhiều người tự ti về ngoại hình thật của mình và vô tình tạo ra những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế.

Cô nhấn mạnh: “Công nghệ là để giúp chúng ta tỏa sáng chứ không phải để che giấu chính mình. Bộ lọc có thể làm đẹp một bức ảnh, nhưng đừng để nó trở thành bộ lọc cho những giá trị của chính bản thân mình.

Bởi vì vẻ đẹp thực sự không phải là bạn xinh đẹp, hoàn hảo như thế nào trên màn hình, mà nằm ở việc bạn tự tin ở chính mình như thế nào ngoài đời”.

Top 5 chung cuộc. Ảnh: BTC

Dấu ấn công nghệ trong cuộc thi sắc đẹp

Góp phần tạo nên bầu không khí bùng nổ cho đêm chung kết là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko cùng ca sĩ, Á vương Du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuấn.

Những tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu đã tiếp thêm sức nóng cho chương trình, mang đến những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, ca ngợi cuộc sống, tình yêu và khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt biểu diễn trong đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Sân khấu đêm chung kết. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của Miss Galaxy Vietnam 2026 chính là dấu ấn công nghệ được lồng ghép xuyên suốt đêm chung kết, tạo nên những khác biệt rõ nét so với nhiều cuộc thi nhan sắc khác, mở ra cuộc đối thoại thú vị giữa nhan sắc và công nghệ.

Nếu như ở các vòng thi truyền hình thực tế, các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm và thể hiện sự am hiểu công nghệ thông qua việc lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đặc sản Mộc Châu trên môi trường số, thì trong đêm chung kết, yếu tố công nghệ tiếp tục được nâng tầm bằng nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Khán giả thích thú với màn đồng diễn của Top 30 thí sinh cùng robot hình người, sự xuất hiện của MC robot Mornine đồng hành với MC Danh Tùng, cũng như thiết kế sân khấu được xây dựng theo ngôn ngữ thị giác hiện đại với nhiều họa tiết, màu sắc đậm chất công nghệ.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 chia sẻ, bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp bao dung, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, cuộc thi còn mang khát vọng tôn vinh một thế hệ phụ nữ mới - những người vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ, tinh thần dấn thân và sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 chụp ảnh cùng Top 5. Ảnh: BTC

Bên cạnh các giải hoa hậu, á hậu, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 còn trao các giải thưởng phụ gồm: Người đẹp trí tuệ số: Đinh Minh Anh Người đẹp truyền cảm hứng: Phạm Thị Thu Ngọc Người đẹp công nghệ: Nguyễn Thị Phương Như Người đẹp tài năng nghệ thuật: Dương Ngọc Trâm Người đẹp AI avatar: Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên Người đẹp hình thể: Dương Phương Thảo Người đẹp du lịch: Nguyễn Thị Thanh Thảo Người đẹp nhân ái: Trần Thị Bảo Nhi Người đẹp ấn tượng: Lê Nguyễn Trà My Người đẹp có gương mặt đẹp: Triệu Thúy Hằng Người đẹp áo dài: Đàm Tố Uyên Người đẹp Sơn La: Đặng Thị Vui Người đẹp được yêu thích nhất: Nguyễn Mai San Trang