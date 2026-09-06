Trao hết cho con trai 4 căn nhà, mẹ U70 nhận bài học cay đắng

Nhiều người tin rằng trao tài sản cho con cái là cách bảo đảm cuộc sống an nhàn khi về già. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn.

Nhiều người lớn tuổi vì thương con nên chuyển toàn bộ nhà đất hoặc tài sản cho con từ rất sớm. Họ tin rằng con cái sẽ chăm sóc mình chu đáo lúc tuổi già và gia đình sẽ thuận hòa hơn. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống luôn có những biến động khó lường.

Khi tài sản đã hoàn toàn đứng tên người khác, quyền chủ động của cha mẹ cũng giảm đi đáng kể. Trong trường hợp phát sinh bất đồng, thay đổi hoàn cảnh kinh tế hoặc mâu thuẫn trong gia đình, người cao tuổi dễ rơi vào thế bị động, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Câu chuyện của bà Vương, 69 tuổi, ở Thượng Hải (Trung Quốc), là một ví dụ khiến nhiều người phải suy ngẫm về việc chuẩn bị cho tuổi già.

Dồn hết tài sản cho con trai với hy vọng có chỗ dựa tuổi già

Sau khi chồng qua đời, bà Vương sống một mình trong ngôi nhà cũ. Không lâu sau, khu vực bà sinh sống nằm trong diện giải tỏa và gia đình nhận được khoản tiền đền bù khá lớn.

Thay vì gửi ngân hàng, bà quyết định dùng số tiền này để mua 4 căn nhà ở ngoại ô thành phố. Tổng giá trị khối tài sản lên tới khoảng 1,2 triệu NDT, tương đương 4,6 tỷ đồng.

Khi hoàn tất việc mua nhà, bà Vương chuyển toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Trong suy nghĩ của người mẹ này, con trai là người sẽ chăm sóc bà khi về già, đồng thời gánh vác trách nhiệm thờ cúng tổ tiên sau này.

Trong khi đó, con gái bà không nhận được bất kỳ phần tài sản nào. Dù vậy, người con gái không hề phàn nàn hay tranh chấp. Cô cho rằng tài sản là do cha mẹ làm ra nên việc phân chia hoàn toàn thuộc quyền quyết định của họ.

Dù sống chung một mái nhà, bà Vương ngày càng cảm thấy lạc lõng. Nhiều bữa cơm chỉ có một mình bà ngồi ăn. Cảm giác cô đơn khiến cuộc sống tuổi già trở nên nặng nề hơn mỗi ngày. Ảnh minh họa

Những tháng ngày không như kỳ vọng khi sống cùng con trai

Sau khi trao hết tài sản, bà Vương chuyển đến sống cùng gia đình con trai để nương tựa lúc tuổi già. Những ngày đầu, bà được các con chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, sự khác biệt trong lối sống giữa hai thế hệ dần bộc lộ.

Bà có thói quen thức dậy từ sớm để tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng. Trong khi đó, vợ chồng con trai thường ngủ muộn, dậy muộn và hay ăn uống bên ngoài. Những sinh hoạt tưởng chừng nhỏ nhặt lại liên tục tạo ra sự khó chịu cho cả hai bên.

Dù sống chung một mái nhà, bà Vương ngày càng cảm thấy lạc lõng. Nhiều bữa cơm chỉ có một mình bà ngồi ăn. Cảm giác cô đơn khiến cuộc sống tuổi già trở nên nặng nề hơn mỗi ngày.

Người đón mẹ về sống lại là cô con gái không được chia tài sản

Trong lúc buồn bã, bà Vương tìm đến nhà con gái để tâm sự. Khác với gia đình anh trai, cuộc sống của con gái bà không mấy dư dả. Hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà vì chưa đủ điều kiện mua nhà riêng. Thế nhưng căn nhà nhỏ ấy lại luôn đầy ắp tiếng cười.

Sau khi nghe mẹ chia sẻ, cô con gái chủ động ngỏ ý đón mẹ về ở cùng. Điều khiến bà Vương xúc động là con gái không hề nhắc đến chuyện tài sản, cũng không yêu cầu mẹ phải đóng góp tiền sinh hoạt.

Từ đó, bà chuyển đến sống cùng gia đình con gái. Dù điều kiện vật chất không bằng nhà con trai, bà lại cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm và ấm áp mà mình đã thiếu suốt thời gian trước đó.

Tuổi già cần nhiều hơn tiền bạc

Trải qua những biến cố của bản thân, bà Vương nhận ra rằng tiền bạc hay nhà cửa không phải yếu tố quyết định hạnh phúc tuổi già.

Nhiều người cho rằng càng cho con nhiều tài sản thì càng nhận được sự chăm sóc khi về già. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình cảm gia đình không thể được bảo đảm bằng những giấy tờ sở hữu hay giá trị vật chất.

Điều mà người cao tuổi cần nhất là sự tôn trọng, thấu hiểu và cảm giác mình vẫn có vị trí trong gia đình. Một cuộc sống tuổi già bình yên đôi khi đến từ những điều rất giản dị như một bữa cơm đông đủ, một cuộc trò chuyện chân thành hay sự quan tâm xuất phát từ tình cảm thật lòng.

Bài học dành cho người chuẩn bị bước vào tuổi già

Câu chuyện của bà Vương là lời nhắc nhở cho nhiều bậc cha mẹ khi tính chuyện phân chia tài sản.

Việc hỗ trợ con cái là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng trước khi trao đi tất cả, người lớn tuổi cũng cần giữ cho mình một phần sự chủ động về tài chính và nơi ở. Đây không phải là sự tính toán, mà là cách bảo vệ cuộc sống tuổi già trước những biến động khó lường.

Khi bước vào tuổi già, điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu tài sản, mà còn là giữ được sự độc lập, quyền lựa chọn và một chỗ dựa tinh thần thực sự. Bởi cuối cùng, hạnh phúc tuổi già không nằm ở những căn nhà hay số tiền trong tài khoản, mà ở cảm giác được yêu thương và trân trọng mỗi ngày.

Khi bước vào tuổi già, điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu tài sản, mà còn là giữ được sự độc lập, quyền lựa chọn và một chỗ dựa tinh thần thực sự. Ảnh minh họa

Người già nên làm gì để tuổi già chủ động?

Thay vì giao toàn bộ tài sản cho con cái giữ hộ, nhiều người hiện nay chọn cách trung dung hơn, theo Thanh niên Việt.

1. Minh bạch thông tin tài chính

Nên cho con biết: có bao nhiêu khoản tiết kiệm, gửi ở đâu, giấy tờ quan trọng nằm ở đâu.

Điều này giúp tránh thất lạc tài sản nếu có chuyện bất ngờ xảy ra.

2. Không giao toàn bộ quyền sử dụng

Không nên: đưa hết thẻ ATM, giao sổ tiết kiệm, tiết lộ mật khẩu ngân hàng, hay để con đứng tên toàn bộ tài sản quá sớm.

3. Chuẩn bị phương án dự phòng

Có thể: lập di chúc rõ ràng, ủy quyền từng phần khi cần, hoặc chia nhỏ tài khoản để dễ kiểm soát hơn.

4. Giữ một khoản tiền riêng cho bản thân

Đây là điều rất nhiều người già sau tuổi 60 mới nhận ra: có một khoản tiền chủ động trong tay giúp họ tự tin hơn rất nhiều khi cần khám bệnh, đi lại hoặc đơn giản là sống theo ý mình.

Suy cho cùng, tiền dưỡng già không chỉ để tiêu. Nó còn là cảm giác an tâm của một người đã đi qua gần hết cuộc đời và không muốn trở thành gánh nặng, kể cả về tài chính lẫn cảm xúc.