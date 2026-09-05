Chó có thể cảnh báo người mắc POTS trước khi họ xuất hiện triệu chứng

Trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội, một chú chó liên tục chú ý đến người phụ nữ khi cô đang làm việc trong bếp. Khi cô đứng lên và bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, con chó nhanh chóng tiến lại gần, như thể muốn cảnh báo cô có điều gì đó không ổn. Sau đó, nó tự lấy thuốc, mở tủ lạnh lấy nước rồi quay lại ôm và hỗ trợ cô nằm xuống.

Điều đáng chú ý là người phụ nữ trong video mắc hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS), một rối loạn khiến nhịp tim tăng mạnh khi chuyển từ tư thế nằm hoặc ngồi sang đứng, có thể gây chóng mặt, choáng váng, mệt mỏi và thậm chí ngất xỉu.

Chú chó của cô được huấn luyện để cảnh báo y tế, với nhiệm vụ nhận biết những dấu hiệu xuất hiện trước một cơn POTS và báo cho chủ nhân trước khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng.

POTS có thể khiến một người đang cảm thấy tương đối bình thường đột ngột rơi vào trạng thái choáng váng hoặc mất khả năng đứng vững. Một số người có thể nhận biết các dấu hiệu sắp xảy ra, nhưng cũng có trường hợp triệu chứng xuất hiện rất nhanh, khiến họ không kịp tìm chỗ ngồi hoặc nằm xuống. Đó là lúc chó cảnh báo y tế có thể trở thành một "hệ thống báo động" đặc biệt.

Người mắc hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, choáng váng, tim đập nhanh và thậm chí ngất xỉu khi đứng lên.

Cơ thể con người không ngừng giải phóng hàng nghìn hợp chất dễ bay hơi thông qua mồ hôi và hơi thở. Khi trạng thái sinh lý thay đổi, chẳng hạn nhịp tim, hormone hoặc hoạt động của hệ thần kinh thay đổi, thành phần các hợp chất này cũng có thể thay đổi theo.

Con người gần như không thể nhận biết những biến đổi cực nhỏ đó bằng mũi. Nhưng chó sở hữu hệ thống khứu giác nhạy hơn con người rất nhiều, vì vậy chúng có thể được huấn luyện để nhận biết những mùi đặc trưng liên quan đến một trạng thái sinh lý nhất định.

(Nguồn: FirePaw)

Các nhà nghiên cứu tại Bristol đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa các mẫu mùi cơ thể được thu thập trong thời điểm xảy ra biến cố y tế và những thời điểm bình thường ở người mắc POTS.

Trước đó, những con chó cảnh báo y tế đã được huấn luyện để hỗ trợ người mắc một số bệnh như hạ đường huyết, tăng đường huyết, động kinh, đau nửa đầu, bệnh Addison và một số dạng rối loạn khác.

Một khảo sát được công bố trên PLOS ONE ghi nhận, người nuôi chó báo cáo rằng những con chó của họ có thể cảnh báo tới 33 tình trạng sức khỏe khác nhau. POTS nằm trong số những tình trạng được nhắc đến nhiều nhất, bên cạnh lo âu, hạ đường huyết, tăng đường huyết, đau nửa đầu và co giật.

Cách huấn luyện thường bắt đầu bằng việc cho chó làm quen với mùi mục tiêu, chẳng hạn mẫu mồ hôi hoặc hơi thở được thu thập khi người bệnh đang trải qua một biến cố y tế. Sau đó, chó được dạy một hành vi cụ thể để báo hiệu cho chủ nhân khi nhận ra mùi đó.