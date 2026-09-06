Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điều kỳ diệu của những loài vật biết tìm thuốc chữa bệnh trong rừng sâu

Trong tự nhiên, một số loài động vật dường như không chỉ tìm thức ăn mà còn biết tìm đúng “vị thuốc” khi cơ thể gặp vấn đề.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khái niệm này được các nhà khoa học gọi là zoopharmacognosy, tức nghiên cứu hành vi động vật sử dụng các chất tự nhiên để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Điều thú vị là hành vi này xuất hiện ở nhiều nhóm động vật, từ côn trùng, chim, voi cho tới các loài linh trưởng. Tuy nhiên, mức độ bằng chứng rất khác nhau: không phải cứ nhìn thấy một con vật ăn lá cây khi bị bệnh là có thể kết luận nó đang “uống thuốc”.

Ảnh: ng.24

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất đến từ tinh tinh. Chúng có thể nuốt nguyên những chiếc lá mà bình thường không phải là thức ăn hấp dẫn, hoặc nhai phần lõi rất đắng của một số loài cây. Những hành vi này được nghiên cứu đặc biệt ở các quần thể tinh tinh châu Phi và có liên quan đến việc kiểm soát ký sinh trùng đường ruột. Các nghiên cứu hóa dược sau đó còn phát hiện nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học trong những loài cây được tinh tinh lựa chọn.

Nhưng câu chuyện còn đáng kinh ngạc hơn khi tinh tinh điều trị vết thương từ bên ngoài. Năm 2022, các nhà nghiên cứu ghi nhận chúng bắt côn trùng rồi áp lên vết thương của chính mình. Đặc biệt, trong một số trường hợp, một cá thể còn áp côn trùng lên vết thương của cá thể khác. Nghiên cứu năm 2025 tại Uganda tiếp tục ghi nhận hành vi tương tự ở tinh tinh Đông Phi, cho thấy đây có thể không phải một hành vi hoàn toàn cá biệt. Công dụng y học chính xác của côn trùng vẫn chưa được xác định, nhưng cách sử dụng có trình tự khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.

Ảnh: elcomercio

Năm 2024, một phát hiện thậm chí gây chú ý hơn xuất hiện tại Indonesia. Một con đười ươi Sumatra được đặt tên Rakus bị thương ở mặt. Vài ngày sau, nó chọn lá cây Fibraurea tinctoria, nhai nát rồi bôi nước ép lên vết thương và cuối cùng phủ phần lá đã nhai lên đó. Loài cây này chứa các hợp chất được biết đến với hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm và chống nấm. Đây được xem là trường hợp đầu tiên được ghi nhận có hệ thống về một động vật hoang dã chủ động dùng một loài cây có hoạt chất sinh học để điều trị vết thương.

Voi cũng nằm trong danh sách những loài có hành vi tự chữa bệnh được quan tâm. Nghiên cứu về voi châu Á tại miền bắc Thái Lan cho thấy kiến thức sử dụng thực vật để chăm sóc voi của người Karen có thể liên quan một phần đến việc quan sát chính hành vi của voi.

Ảnh: chooseyouradventure.co

Điều đặc biệt ở đây không phải là động vật có “bác sĩ” hay hiểu hóa học theo cách con người hiểu. Chúng có thể dựa vào bản năng, kinh nghiệm cá nhân hoặc học hỏi từ đồng loại để nhận biết những chất có lợi. Một số hành vi thậm chí có khả năng được truyền trong cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Và đây là lý do những khu rừng nguyên sinh đôi khi được ví như “nhà thuốc tự nhiên” không chỉ dành cho con người. Việc quan sát động vật tự tìm thuốc đang mở ra một hướng nghiên cứu thú vị: có thể những sinh vật sống trong rừng đã biết đến những hợp chất dược liệu mà khoa học hiện đại vẫn chưa khám phá hết.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Zoopharmacognosy #Động vật tự chữa bệnh #Tinh tinh châu Phi #Loài cây Fibraurea tinctoria #Hành vi tự chữa lành

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài nấm khổng lồ cao 8 mét từng thống trị Trái Đất

Hơn 400 triệu năm trước, khi cây cối còn thấp bé, những cột sinh vật khổng lồ đã vươn lên thống trị những vùng đất sơ khai.

Nếu ngày nay một cây nấm cao tới 8 mét xuất hiện giữa rừng, đó sẽ là một cảnh tượng khó tin. Nhưng khoảng 420–370 triệu năm trước, trong kỷ Silur và Devon, những cấu trúc hình thân cây mang tên Prototaxites có thể đã vươn cao tới hơn 8 mét và rộng khoảng 1 mét. Chúng được xem là một trong những sinh vật trên cạn lớn nhất thời bấy giờ, vượt xa phần lớn thực vật đang tồn tại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đoạn ADN 190 năm tuổi hé lộ một loài tê tê bí ẩn

ADN từ một mẫu vật bảo tàng gần 190 năm tuổi đã giúp các nhà nghiên cứu xác nhận một loài tê tê châu Á chưa từng được biết đến trước đây, Manis aurita, đang sinh sống ở Nepal và Bắc Ấn Độ.

Narayan Koju, nhà nghiên cứu tại Đại học Pokhara (Nepal), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Việc xác nhận Manis aurita là một loài hợp lệ cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc lập kế hoạch bảo tồn, pháp y động vật hoang dã và các nỗ lực bảo vệ một trong những loài động vật có vú bị buôn bán trái phép nhiều nhất thế giới khỏi nguy cơ tuyệt chủng.”

pangolin-16911222538091177725819.jpg
Tê tê và vảy của chúng là mục tiêu của các đối tượng săn bắt, buôn lậu hàng đầu trong các loài động vật hoang dã.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Mary Anning: Cô gái nghèo đã hồi sinh loạt 'quái vật biển' 200 triệu năm tuổi

Hai thế kỷ trước, một cô gái nghèo ở miền biển nước Anh đã góp phần làm thay đổi cách nhân loại nhìn về lịch sử sự sống trên Trái Đất.

Sinh năm 1799 tại Lyme Regis, Dorset, Mary Anning lớn lên bên những vách đá giàu hóa thạch của vùng duyên hải nay được gọi là Vịnh Jurassic. Khi ấy, cổ sinh vật học vẫn còn là một ngành khoa học non trẻ, còn việc tìm kiếm hóa thạch chủ yếu do những nhà sưu tập và tự nhiên học thực hiện. Mary không có một nền giáo dục khoa học chính quy, nhưng lại sở hữu khả năng quan sát, nhận diện và khai quật hóa thạch đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới