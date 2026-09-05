Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khu nghỉ dưỡng chỉ đón 2 khách, muốn đặt phòng phải viết thư tay

Muốn lưu trú tại El Elevador trên đảo El Hierro, du khách không thể đặt phòng qua website hay ứng dụng. Họ phải gửi thư qua đường bưu điện rồi chờ hồi đáp.

Theo Thu Hiền/ Vietnamnet

Viết thư tay đặt phòng

Giữa thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, El Elevador khiến nhiều người tò mò khi không cho phép đặt phòng trên website hay bất kì nền tảng nào. Du khách muốn lưu trú bắt buộc phải dùng giấy bút, tự viết một lá thư rồi gửi qua bưu điện.

Trong thư, người viết cần chia sẻ điều gì thôi thúc họ tới đây và mong tìm thấy điều gì trong chuyến đi. Lá thư sẽ được gửi đến một hộp thư ở thị trấn Villa de Valverde trên đảo El Hierro.

a1.png
Căn nghỉ El Elevador được ví như "nơi trú ẩn bê tông" ở vùng rìa xa xôi nhất của châu Âu. Ảnh: Paul Richardson/Financial Times

Sau đó, khu nghỉ dưỡng cũng sẽ hồi đáp bằng thư tay. Bên trong có thông tin đặt chỗ sơ bộ, những lưu ý về căn nhà và một đường dẫn riêng để khách chọn ngày lưu trú. Đây là khâu kỹ thuật số duy nhất trong toàn bộ quá trình.

El Elevador khẳng định đây không phải một cuộc tuyển chọn du khách, mỗi lá thư họ nhận được đều bảo đảm cho người gửi có quyền đặt chỗ.

Trải nghiệm độc đáo

Là một trong những vị khách đầu tiên kể từ khi mở cửa hồi tháng 6/2026, nhà báo Paul Richardson của Financial Times cho hay, ông đã phải trải qua một hành trình dài bằng máy bay và xe địa hình, băng qua rừng rậm và vùng đất núi lửa mới có thể đến được khu nghỉ dưỡng này.

a2.png
Nằm cheo leo trên mép vách đá, nơi này chỉ đón tiếp 1-2 khách lưu trú. Ảnh: Paul Richardson/Financial Times

Tại cuối con đường đất bụi, trước mắt ông là một khối nhà vuông bằng bê tông đứng đơn độc gần mép vách đá, lọt thỏm giữa quang cảnh hoang vu.

El Elevador không phải khách sạn có nhiều phòng mà là một căn nhà rộng chưa đầy 60m². Nơi này chỉ đón 1-2 vị khách lưu trú. Phòng khách, bếp và giường ngủ cùng nằm trong một không gian mở. Chiếc giường quay về phía những ô cửa kính, hướng bên ngoài là sườn đá đen và Đại Tây Dương ở độ sâu khoảng 250m.

Một phần phòng kính nhô ra khỏi bức tường được Richardson ví như đài chỉ huy trên con tàu. Từ đây, người ta có thể ngồi nhìn mặt biển trải rộng bên dưới, nghe tiếng gió thổi qua vách đá núi lửa bao quanh. Cuối ngày, khoảng sân trước nhà là nơi ngắm hoàng hôn và thưởng thức rượu vang địa phương.

a3.jpg
Nội thất tối giản bên trong và góc nhìn từ phần phòng kính nhô ra ngoài. Ảnh: Paul Richardson/Financial Times

Căn nhà không có Wi-Fi, tivi hay sóng điện thoại ổn định. Khi không còn màn hình và những thông báo liên tục, khách gần như chỉ có thể đọc sách, nghỉ ngơi, quan sát ánh sáng thay đổi trên mặt biển, thả mình vào cảm giác không có việc gì cần làm.

Sau 4 ngày lưu trú, Richardson cảm nhận được chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt nhờ không gian yên tĩnh và không bị quấy rầy bởi các thiết bị số. Tuy nhiên, ông thừa nhận trải nghiệm này không dành cho số đông, nhất là người sợ độ cao, cần kết nối thường xuyên hoặc không quen sống biệt lập.

Bề ngoài, El Elevador mang vẻ cô độc, khắc khổ với những bức tường bê tông xám. Bên trong, các vật dụng lại được lựa chọn tỉ mỉ như ga và khăn cotton Ai Cập, nồi chảo Mauviel đến ly thủy tinh thổi thủ công. Tủ lạnh có sẵn cà phê, sữa, bánh mì, rượu vang, phô mai và bánh quesadilla đặc trưng của El Hierro.

Không có nhà hàng, spa, hồ bơi hay dịch vụ phòng, du khách tự nấu ăn hoặc lái xe đến làng chài La Restinga mua cá, tìm thịt ở El Pinar và dứa tại La Frontera. Thiết bị giải trí ở đây là máy đánh chữ Remington từ thập niên 1930, giấy viết thủ công Nhật Bản, sáp niêm phong cùng máy ảnh Hasselblad lắp cuộn phim Ilford chỉ đủ chụp 12 kiểu.

a4.png
Nơi này không có Wi-Fi, tivi hay sóng điện thoại khiến du khách có cảm giác bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Ảnh: Paul Richardson/Financial Times

Điểm đặc biệt nhất là phòng tắm nằm trong ngọn tháp cao khoảng 6m, có mái kính và vòi sen dẫn nước từ trên cao xuống, gợi nhắc công năng ban đầu của công trình. Theo Financial Times, tòa nhà vốn là trạm bơm xây dựng từ những năm 1960, dùng để đưa nước từ mạch ngầm gần mực nước biển qua đường ống trong vách đá đến làng La Restinga.

Khi được phát hiện vào năm 2021, công trình đã xuống cấp. Kiến trúc sư Alejandro Beautell sau đó cải tạo nơi này thành nhà nghỉ biệt lập nhưng vẫn giữ lại hình khối và dấu tích công nghiệp cũ. Được biết, El Elevador có giá 500 euro/đêm (hơn 15 triệu đồng) và yêu cầu khách lưu trú tối thiểu 3 đêm.

Sự xa xỉ mà nơi này hướng đến không phải số lượng dịch vụ mà là thời gian, bắt đầu ngay từ cách du khách cần đặt phòng bằng thư tay, chờ đợi hồi đáp và tận hưởng kỳ nghỉ gần như tuyệt đối không tiếp xúc với internet.

(Tổng hợp)

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/khu-nghi-duong-chi-don-2-khach-muon-dat-phong-phai-viet-thu-tay-2551493.html
#đặt phòng #đặt phòng bằng thư tay #đặt phòng khách sạn #khu nghỉ dưỡng #El Elevador #đặt phòng thư tay

Bài liên quan

Kho tri thức

Khám phá 9 sông băng hùng vĩ bậc nhất Nepal

Giữa những đỉnh núi cao nhất thế giới, Nepal sở hữu hàng nghìn sông băng – nguồn nước quan trọng cho các thung lũng miền núi và những hệ thống sông lớn ở Nam Á.

Nepal thường được nhắc đến qua Everest, những cung đường trekking huyền thoại và nền văn hóa Himalaya. Nhưng phía sau những đỉnh núi nổi tiếng ấy là một thế giới băng giá có vai trò lớn hơn nhiều so với giá trị cảnh quan. Các sông băng là nơi tích trữ nước ngọt tự nhiên, bổ sung nước cho sông suối và góp phần duy trì đời sống của hàng triệu người ở vùng núi cũng như hạ lưu.

Địa hình Nepal đặc biệt thuận lợi cho sự hình thành của sông băng. Trong phạm vi chỉ khoảng 150 – 200km theo chiều rộng đất nước, độ cao tăng từ vùng đồng bằng Terai khoảng 70m lên tới đỉnh Everest ở độ cao 8.848m. Sự chênh lệch địa hình khổng lồ này tạo ra nhiều vùng khí hậu, từ rừng cận nhiệt đới đến những vùng núi cao quanh năm có băng tuyết.

Xem chi tiết

Kho tri thức

[GALLERY] Khám phá ngôi chùa Khmer dát vàng đang 'hot' nhất Trà Vinh

Chùa Vàm Ray, ngôi chùa Khmer dát vàng, trở thành điểm đến hot nhờ MV mới của Phương Mỹ Chi, thu hút du khách yêu văn hóa và kiến trúc độc đáo.

Sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi, chùa Vàm Ray ở xã Hàm Giang, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) bất ngờ được giới trẻ tìm kiếm và đổ xô đến chụp ảnh với trang phục truyền thống Khmer. Trong MV, ngôi chùa hiện lên mãn nhãn với những góc máy rộng và phân cảnh cận, truyền tải được nét sinh hoạt văn hóa Khmer Nam Bộ đặc trưng.
Sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi, chùa Vàm Ray ở xã Hàm Giang, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) bất ngờ được giới trẻ tìm kiếm và đổ xô đến chụp ảnh với trang phục truyền thống Khmer. Trong MV, ngôi chùa hiện lên mãn nhãn với những góc máy rộng và phân cảnh cận, truyền tải được nét sinh hoạt văn hóa Khmer Nam Bộ đặc trưng.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Khám phá bữa ăn thường ngày của người Địa Trung Hải cổ đại

Ngày nay, khi nhắc đến “chế độ ăn Địa Trung Hải”, nhiều người nghĩ ngay đến rau xanh, dầu ô liu, cá... Tuy nhiên, nền tảng bữa ăn của cư dân Địa Trung Hải thời cổ đại lại là bánh mì và ngũ cốc.

Với Hoàng đế La Mã Julian (332-363), bánh mì giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong bữa ăn. Ông từng mô tả đây là loại thực phẩm được người La Mã xem là bổ dưỡng nhất. Thực tế, tại nhiều vùng Địa Trung Hải cổ đại, ngũ cốc cung cấp phần lớn năng lượng hằng ngày, kết hợp với các loại đậu, dầu, rượu vang cùng những thực phẩm theo mùa.

ancient-relief-depicting-wheat-harvest-1682x2048jpg.jpg
Lúa mì giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người cổ đại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới