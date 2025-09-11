Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kostiantynivka sẽ thành Bakhmut thứ hai, Ukraine vội vàng dựng phòng tuyến

Quân sự

Kostiantynivka sẽ thành Bakhmut thứ hai, Ukraine vội vàng dựng phòng tuyến

Quân đội Ukraine đang biến Kostiantynivka thành Bakhmut thứ hai, tích cực chuẩn bị phòng thủ cho thành phố; quân Nga lật ngược thế cờ ở Dobropolye.

Tiến Minh
Kiev quyết tâm bảo vệ Konstantinovka, bất chấp nguy cơ một cuộc tấn công quy mô lớn đang hình thành. Rõ ràng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã quyết định rằng khả năng bị bao vây không cao, và họ không muốn thành phố đầu hàng mà không chiến đấu.
Kiev quyết tâm bảo vệ Konstantinovka, bất chấp nguy cơ một cuộc tấn công quy mô lớn đang hình thành. Rõ ràng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã quyết định rằng khả năng bị bao vây không cao, và họ không muốn thành phố đầu hàng mà không chiến đấu.
Theo thông tin hiện có, quân đội Ukraine đang biến Kostiantynivka thành một Bakhmut hoặc Chasiv Yar khác, xét theo vị trí địa lý của nó. Trong thành phố, một hệ thống phòng thủ theo hình bậc thang đang được xây dựng, các tòa nhà đang được biến thành công sự chiến đấu, nhiều tuyến giao thông hào dọc các con phố đã được đào, v.v.
Theo thông tin hiện có, quân đội Ukraine đang biến Kostiantynivka thành một Bakhmut hoặc Chasiv Yar khác, xét theo vị trí địa lý của nó. Trong thành phố, một hệ thống phòng thủ theo hình bậc thang đang được xây dựng, các tòa nhà đang được biến thành công sự chiến đấu, nhiều tuyến giao thông hào dọc các con phố đã được đào, v.v.
Hãng tin Nga TASS, trích dẫn lời cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Igor Kimkovsky cho biết, xung quanh thành phố Kostiantynivka, quân đội Ukraine (AFU) đã xây dựng nhiều tuyến công sự phòng thủ, bao gồm nhiều hàng rào thép gai, cũng như một đường hào chống tăng.
Hãng tin Nga TASS, trích dẫn lời cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Igor Kimkovsky cho biết, xung quanh thành phố Kostiantynivka, quân đội Ukraine (AFU) đã xây dựng nhiều tuyến công sự phòng thủ, bao gồm nhiều hàng rào thép gai, cũng như một đường hào chống tăng.
Tính đến thời điểm hiện tại, quân Nga mới chỉ tiếp cận Kostiantynivka từ đầu cầu Predtechino ở phía đông thành phố, và ngay cả ở đó, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Hướng tiến công về phía thành phố từ hướng nam đang bị cản trở bởi các đơn vị Ukraine ở khu vực Aleksandro-Shultino, nơi đang diễn ra những trận đánh ác liệt và cả hai bên đều thừa nhận điều này.
Tính đến thời điểm hiện tại, quân Nga mới chỉ tiếp cận Kostiantynivka từ đầu cầu Predtechino ở phía đông thành phố, và ngay cả ở đó, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Hướng tiến công về phía thành phố từ hướng nam đang bị cản trở bởi các đơn vị Ukraine ở khu vực Aleksandro-Shultino, nơi đang diễn ra những trận đánh ác liệt và cả hai bên đều thừa nhận điều này.
Ngoài ra, các trận đánh ở khu vực hồ chứa Kleban-Byksky phía nam thành phố vẫn chưa kết thúc, khi quân Ukraine dù bị mắc kẹt trong vòng vây tại đây, vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt. Mặc dù một số chuyên gia nhận định, nếu Kostiantynivka bị bao vây từ sườn tây, một vòng vây lớn có thể được hình thành.
Ngoài ra, các trận đánh ở khu vực hồ chứa Kleban-Byksky phía nam thành phố vẫn chưa kết thúc, khi quân Ukraine dù bị mắc kẹt trong vòng vây tại đây, vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt. Mặc dù một số chuyên gia nhận định, nếu Kostiantynivka bị bao vây từ sườn tây, một vòng vây lớn có thể được hình thành.
Trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở Kostiantynivka, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU, dường như đang lặp lại những sai lầm tương tự đã mắc phải trước đó gần Vovchansk, nơi họ đã mất hàng trăm vũ khí hạng nặng. Vào thời điểm đó, hàng trăm khẩu pháo tự hành khan hiếm của phương Tây, đã bị RFAF phá hủy hàng loạt.
Trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở Kostiantynivka, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU, dường như đang lặp lại những sai lầm tương tự đã mắc phải trước đó gần Vovchansk, nơi họ đã mất hàng trăm vũ khí hạng nặng. Vào thời điểm đó, hàng trăm khẩu pháo tự hành khan hiếm của phương Tây, đã bị RFAF phá hủy hàng loạt.
Đánh giá theo các thông tin đến từ chiến trường, AFU hiện đang sử dụng các chiến thuật tương tự ở khu vực Konstantinivka. Mặc dù là pháo tự hành có thể thực hiện chiến thuật “bắn và chạy”, nhưng pháo tự hành của AFU hiện thường sử dụng bắn ở trận địa cố định, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của UAV Nga
Đánh giá theo các thông tin đến từ chiến trường, AFU hiện đang sử dụng các chiến thuật tương tự ở khu vực Konstantinivka. Mặc dù là pháo tự hành có thể thực hiện chiến thuật “bắn và chạy”, nhưng pháo tự hành của AFU hiện thường sử dụng bắn ở trận địa cố định, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của UAV Nga
Cùng với Pokrovsk, Kostiantynivka có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong tuyến phòng thủ Donetsk, thành phố này là một trung tâm then chốt trong đội hình phòng thủ của AFU. Hiện Kiev đang khẩn trương huy động khoảng 120.000 quân tới mặt trận Pokrovsk – Kostiantynivka – Chasov Yar.
Cùng với Pokrovsk, Kostiantynivka có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong tuyến phòng thủ Donetsk, thành phố này là một trung tâm then chốt trong đội hình phòng thủ của AFU. Hiện Kiev đang khẩn trương huy động khoảng 120.000 quân tới mặt trận Pokrovsk – Kostiantynivka – Chasov Yar.
Trong lúc đó trên hướng phía bắc mặt trận Pokrovsk, RFAF đang “lật ngược thế cờ” với cuộc phản công của AFU tại đây. Kênh AMK Mapping cho biết trên hướng Dobropolye, cả hai phía đều tiếp tục tiến công, mỗi bên tập trung vào một số khu vực khác nhau của tiền tuyến.
Trong lúc đó trên hướng phía bắc mặt trận Pokrovsk, RFAF đang “lật ngược thế cờ” với cuộc phản công của AFU tại đây. Kênh AMK Mapping cho biết trên hướng Dobropolye, cả hai phía đều tiếp tục tiến công, mỗi bên tập trung vào một số khu vực khác nhau của tiền tuyến.
Trong ngày 7/9, sau khi tái chiếm Volodymyrivka, AFU tiếp tục tiến về phía đông nam hướng tới Popiv Yar và Poltavka. Họ tiến dọc theo 2 điểm cao chiến thuật đối diện, cũng như qua một khe núi, và đến rìa phía bắc của mỏ đá Popiv Yar. Quân Ukraine cũng cố gắng xâm nhập vào phía bắc Novotoretske theo từng nhóm nhỏ.
Trong ngày 7/9, sau khi tái chiếm Volodymyrivka, AFU tiếp tục tiến về phía đông nam hướng tới Popiv Yar và Poltavka. Họ tiến dọc theo 2 điểm cao chiến thuật đối diện, cũng như qua một khe núi, và đến rìa phía bắc của mỏ đá Popiv Yar. Quân Ukraine cũng cố gắng xâm nhập vào phía bắc Novotoretske theo từng nhóm nhỏ.
Còn RFAF tiếp tục giành lại những vị trí đã mất trước đó ở sườn phía tây của mũi nhọn sau khi AFU không thể cắt đứt chúng. Họ tiến về phía tây đến vùng ngoại ô phía đông làng Nove Shakhove, chiếm giữ một số vị trí ven rừng và tái chiếm phần phía bắc của khe núi Hektova Balka, đồng thời tiếp tục tấn công về phía tây qua Nykanorivka.
Còn RFAF tiếp tục giành lại những vị trí đã mất trước đó ở sườn phía tây của mũi nhọn sau khi AFU không thể cắt đứt chúng. Họ tiến về phía tây đến vùng ngoại ô phía đông làng Nove Shakhove, chiếm giữ một số vị trí ven rừng và tái chiếm phần phía bắc của khe núi Hektova Balka, đồng thời tiếp tục tấn công về phía tây qua Nykanorivka.
Ngoài ra, chiến tuyến đang dịch chuyển về phía tây. Vào thời điểm nào đó trong 3 tuần qua, RFAF đã giành lại được làng Doroznje và nhà ga tàu chở hàng cùng tên, củng cố vị trí tại đó. Do ở thế bất lợi, AFU đã rút lui hơn 3km về phía tây, tạo ra một vùng xám rộng lớn, được bao phủ bởi UAV FPV của cả hai bên.
Ngoài ra, chiến tuyến đang dịch chuyển về phía tây. Vào thời điểm nào đó trong 3 tuần qua, RFAF đã giành lại được làng Doroznje và nhà ga tàu chở hàng cùng tên, củng cố vị trí tại đó. Do ở thế bất lợi, AFU đã rút lui hơn 3km về phía tây, tạo ra một vùng xám rộng lớn, được bao phủ bởi UAV FPV của cả hai bên.
Hiện các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga đang hoạt động tích cực tại đây, cố gắng tiếp cận hệ thống đường ống thông gió của mỏ than Bilytska (nơi có nhiều điểm chốt của AFU), và tiến vào một số đường phố phía đông bắc và phía đông thị trấn Bilytske, nơi quân Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn.
Hiện các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga đang hoạt động tích cực tại đây, cố gắng tiếp cận hệ thống đường ống thông gió của mỏ than Bilytska (nơi có nhiều điểm chốt của AFU), và tiến vào một số đường phố phía đông bắc và phía đông thị trấn Bilytske, nơi quân Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn.
Trong bản tin cập nhật mới nhất, kênh Readovka cho biết, sau một ngày tạm bị thất thế (7/9), trong ngày 8/9, quân đội Nga đã lật ngược thế cờ, bẻ gãy đòn phản công của đối phương trong khu vực Dobropolye. Tướng Syrsky nhận định rằng, RFAF đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên toàn mặt trận.
Trong bản tin cập nhật mới nhất, kênh Readovka cho biết, sau một ngày tạm bị thất thế (7/9), trong ngày 8/9, quân đội Nga đã lật ngược thế cờ, bẻ gãy đòn phản công của đối phương trong khu vực Dobropolye. Tướng Syrsky nhận định rằng, RFAF đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên toàn mặt trận.
Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF đã chặn được quân Ukraine tấn công từ thị trấn Belitskoye. AFU đã không thể chọc thủng mặt trận của quân Nga ở khu vực Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets. AFU đơn giản là không có đủ lực lượng để thực hiện chiến dịch, và ưu thế hỏa lực của Nga đã phát huy tác dụng.
Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ số 51 RFAF đã chặn được quân Ukraine tấn công từ thị trấn Belitskoye. AFU đã không thể chọc thủng mặt trận của quân Nga ở khu vực Ivanovka - Nikanorovka - Suvorovo và tiếp cận tuyến dọc theo sông Kazeny Torets. AFU đơn giản là không có đủ lực lượng để thực hiện chiến dịch, và ưu thế hỏa lực của Nga đã phát huy tác dụng.
Hiện tại, tình hình tác chiến của lực lượng Kiev ở hướng Dobropolye thậm chí còn tệ hơn so với một tuần trước. Đội hình AFU tiên phong phản công từ hướng thị trấn Belitskoye, cũng đang bị mắc kẹt trong một vòng vây sâu, giống như những đơn vị trước đó đã tấn công theo hướng làng Zolotoy Kolodez.
Hiện tại, tình hình tác chiến của lực lượng Kiev ở hướng Dobropolye thậm chí còn tệ hơn so với một tuần trước. Đội hình AFU tiên phong phản công từ hướng thị trấn Belitskoye, cũng đang bị mắc kẹt trong một vòng vây sâu, giống như những đơn vị trước đó đã tấn công theo hướng làng Zolotoy Kolodez.
Hiện tại, RFAF đang bao vây quân Ukraine đã xâm nhập Zatyshok. Lính xung kích Ukraine đang ẩn náu trong những khe núi và rừng trồng trên các tuyến đường tiếp cận ngôi làng. Quân Nga đang siết chặt "bong bóng" do cuộc tấn công của đối phương tạo ra.
Hiện tại, RFAF đang bao vây quân Ukraine đã xâm nhập Zatyshok. Lính xung kích Ukraine đang ẩn náu trong những khe núi và rừng trồng trên các tuyến đường tiếp cận ngôi làng. Quân Nga đang siết chặt "bong bóng" do cuộc tấn công của đối phương tạo ra.
Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, AFU không thể rút lui khỏi Zatyshok do địa hình trống trải, và một nỗ lực rút lui trở lại vị trí ban đầu của họ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho lính xung kích Ukraine, đó là chờ đợi nỗ lực giải vây của đồng đội.
Cũng như ở khu vực Zolotoy Kolodez, AFU không thể rút lui khỏi Zatyshok do địa hình trống trải, và một nỗ lực rút lui trở lại vị trí ban đầu của họ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều duy nhất còn lại cho lính xung kích Ukraine, đó là chờ đợi nỗ lực giải vây của đồng đội.
Tuy nhiên, AFU hầu như không có cơ hội giải cứu lực lượng của mình, vốn đã bị bao vây trong tình trạng nửa vòng tròn. Thất bại trong cuộc phản công của AFU đã tạo tiền đề cho Tập đoàn quân số 51 RFAF tấn công Belitskoye, và giờ đây, AFU không còn thời gian cho những binh sĩ đang bị mắc kẹt.
Tuy nhiên, AFU hầu như không có cơ hội giải cứu lực lượng của mình, vốn đã bị bao vây trong tình trạng nửa vòng tròn. Thất bại trong cuộc phản công của AFU đã tạo tiền đề cho Tập đoàn quân số 51 RFAF tấn công Belitskoye, và giờ đây, AFU không còn thời gian cho những binh sĩ đang bị mắc kẹt.
Kết quả từ nỗ lực phản công gần Dobropolye của AFU có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng, khi thế chủ động về hướng Dobropolye lại thuộc về RFAF. Trong tương lai gần, một "sự đảo ngược của con lắc" chắc chắn sẽ xảy ra, điều này có thể dẫn đến việc RFAF tấn công Belitsky. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Kết quả từ nỗ lực phản công gần Dobropolye của AFU có thể được mô tả là một sự lãng phí lực lượng, khi thế chủ động về hướng Dobropolye lại thuộc về RFAF. Trong tương lai gần, một "sự đảo ngược của con lắc" chắc chắn sẽ xảy ra, điều này có thể dẫn đến việc RFAF tấn công Belitsky. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/270666-vsu-prevraschajut-konstantinovku-vo-vtoroj-bahmut-podgotavlivaja-gorod-k-oborone.html
#Nga bao vây Pokrovsk #Kostiantynivka #xung đột Nga-Ukraine #Quân đội Ukraine #thành phố Kostiantynivka #xung đột Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT