Quân Nga tiến vào thành phố Kupyansk và hai bên đang giao tranh quyết liệt trên đường phố; quân Ukraine bắn nhầm lẫn nhau khi thay quân.

Trên hướng mặt trận Kupyansk, tình báo Ukraine cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã thay đổi chiến thuật, khi họ sử dụng các đội đặc nhiệm gồm một hoặc hai người, sử dụng áo choàng ngăn chặn hồng ngoại để bí mật tiếp cận các vị trí tiền phương của Ukraine vào ban đêm. Sau khi hoàn thành trinh sát, các đội này sẽ dẫn đầu lực lượng tiếp theo, trong một cuộc tấn công bất ngờ vào mục tiêu.
Điều đáng chú ý, đó là quân Nga hiếm khi sử dụng các phương tiện cơ giới như xe máy tại Kupyansk. Các chuyên gia từ Deep State, một tổ chức tình báo nguồn mở nổi tiếng của Ukraine, tiết lộ rằng nhiều đội trinh sát và phá hoại của Nga đang xâm nhập thành phố Kupyansk từ nhiều hướng khác nhau.
Bước đầu, các đội tinh nhuệ này của RFAF sẽ thiết lập các cứ điểm trong thành phố, củng cố vị trí và chờ đợi quân tiếp viện, tạo điều kiện cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Hiện tại, quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt tại làng Moskka.
Kênh Rybar cho biết, quân Nga tiếp tục tiến vào Kupyansk và việc kiểm soát tình hình đang ngày càng trở nên khó khăn đối với quân đội Ukraine (AFU) phòng thủ, trong bối cảnh quân Nga đã tiến vào thành phố từ nhiều hướng, tấn công từ phía bắc và phía tây.
Trang Military Review cho biết, có thông tin cho rằng việc AFU chuyển quân dự bị đến Kupyansk, để giữ vững các vị trí mà chưa bị tổn thất từ ​​hướng Chuguev, dọc theo đường N-26 (còn gọi là R-07) ​​là gần như không thể. Lý do là quân Nga đã bỏ qua khu vực rừng Malye Rovny và tiến đến một đoạn đường này, phía tây phố Kharkovskaya.
Kênh RVvoenkory cho biết, hiện việc đưa quân vào thành phố Kupyansk của AFU rất khó khăn; khi họ chỉ có thể sử dụng những con đường mòn và tổ chức hành quân bộ, khi thời tiết vẫn cho phép. Tuy nhiên việc thiếu hiệp đồng và liên lạc, khiến các vụ bắn nhầm lẫn nhau ngày càng gia tăng trong AFU.
Ví dụ, đã ghi nhận các trường hợp bắn nhầm giữa các đơn vị của AFU, khi đơn vị chốt giữ tại khu vực phố Khimushina, đã nhận định rằng một "nhóm quân Nga" đã đột nhập vào khu vực kiểm soát. Hỏa lực đã nổ ra tại khu vực bến xe buýt. Trên thực tế, đây là "lực lượng tiếp viện" Ukraine đến để thay thế khoảng 200 và 300 quân Ukraine tại đây.
Kết quả là, một trận chiến giữa hai đơn vị Ukraine đã nổ ra. Phía Ukraine viết về "hai người bị thương". Nhưng điều này có thể là một sự đánh giá thấp đáng kể về tổn thất thực tế. Sự kiện này cũng cho thấy sự suy yếu trong liên lạc giữa các đơn vị AFU, đang phòng thủ trong thành phố Kupyansk.
Theo một nguồn tin nội bộ của Bộ Tổng tham mưu AFU (tính đến tối ngày 5/9), khu vực xung quanh sân vận động và quảng trường trung tâm thành phố Kupyansk, cũng như trạm biến áp điện, tiệm bánh và khu vực gara…hoặc đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, hoặc không do AFU kiểm soát.
Hiện quân Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến tại Nhà thờ Thánh Nicholas, cố gắng ngăn chặn Cụm quân phía Tây RFAF tiến đến Phố Trung tâm. Tuy nhiên, có rất ít thông tin về điều này, nếu không tính đến những lời ít ỏi của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), về cuộc tấn công của quân Nga vào chính thành phố.
Theo kênh Deep State, tại khu vực Zaoskolye, quân Nga hiện đã tiếp cận được sông Gnilitsa, bao gồm cả ga đường sắt Kulagovka. Thực tế, có rất ít ảnh chụp từ khu vực chiến sự, có thể được sử dụng để xác định là đường giới tuyến. Tuy nhiên có một thực tế là quân Nga đã tiến công vào thành phố vào ban ngày.
Vào ngày 5/9, các trận đánh theo vị trí đã được ghi nhận trong khu vực nhà dân gần tiểu khu "Quảng trường Sportivnaya". Theo tham chiếu địa lý, quân Nga đã tiến hơn 600 mét và chiếm giữ các vị trí mới trên phố Severnaya.
Hiện tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU không còn khả năng điều động "lữ đoàn cứu hỏa" để giải cứu Kupyansk, trong khi tốc độ tiến công của quân Nga ở Kupyansk tương đối thấp, lý do được giải thích là do phải bảo toàn lực lượng. Nên nhớ quân Ukraine là bậc thầy về các cuộc phục kích bất ngờ và bằng mìn, vì vậy mỗi lần tiếp cận vị trí mới của quân Nga, đều được trinh sát kỹ lưỡng bởi công binh.
Việc quân đội Nga bất ngờ đột phá thành công vào khu vực tây bắc thành phố Kupyansk, thọc sâu đến tận khu vực hành chính, trở thành bằng chứng rõ ràng cho thấy hệ thống phòng thủ của AFU tại Kupyansk đã suy yếu. Điều này buộc AFU phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ, thu gọn đường bao ngoài về phía đông thành phố, nhằm chi viện cho khu vực tây - tây bắc.
Khi tình hình Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk căng thẳng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã buộc phải rút lực lượng ra khỏi Kupyansk để phản công ở Dobropolye, và tình hình căng thẳng chung ở các khu vực phía nam mặt trận đã buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải điều động toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có, khiến mặt trận phía bắc gần như bị bỏ mặc. (nguồn ảnh Military Review, Sina, Deep State, Ukrinform). https://svpressa.ru/war21/article/480542/
Video lính Nga phất cờ Nga ở thành phố Kupyansk tỉnh Kharkov. Nguồn Military Review
#Kupyansk #Kharkov #Nga tấn công Kharkov #xung đột Nga-Ukraine #chiến sự ở Kupyansk #xung đột Ukraine

