Xã hội

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp dập tắt đám cháy rừng xảy ra ở khu vực Đèo Ngang.

Hạo Nhiên

Tối 11/8, Đồn Biên phòng Ròon (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khống chế thành công vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đèo Ngang.

1000026553-2754-5555.jpg
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: Minh Phong.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 11/8, tại khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch (Quảng Trị) xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ròon đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, dân quân xã, kiểm lâm, bảo vệ rừng phòng hộ và chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

1000026552-1294-6182.jpg
Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3.000m² rừng phòng hộ. Ảnh: Minh Phong.

Đến khoảng 16h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để lửa lan rộng. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3.000m² rừng phòng hộ.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt ong, lửa bén vào thảm thực bì gây cháy lan.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Cháy rừng #Quảng Trị #đèo ngang #rừng phòng hộ #kịp thời dập tắt

Bài liên quan

Xã hội

Xuyên đêm dập tắt đám cháy rừng thông tại Nghệ An

Sáng 4/8, đồng chí Phan Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn đã được dập tắt vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3/8, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng thông trên địa bàn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do thời tiết khô nóng, địa hình đồi núi hiểm trở và gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xuyên đêm, hơn 400 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Xem chi tiết

Xã hội

Gần 400 người tham gia chữa cháy rừng ở Huế

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, vụ cháy rừng ở phường Phong Phú (TP Huế) đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Tối 19/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng dập tắt hoàn toàn vụ cháy rừng ở phường Phong Phú.

Theo đó, vụ cháy rừng xảy ra vào lúc 9h30 ngày 19/7, tại lô 95 và lô 101, khoảnh 1, tiểu khu 1 thuộc địa bàn phường Phong Phú, TP Huế.

Xem chi tiết

Sống xanh

Gần 100 người tham gia chữa cháy rừng ở Quảng Trị

Phát hiện cháy rừng bùng phát, các lực lượng bốn tại chỗ của xã Cam Hồng (Quảng Trị) cùng người dân đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7/7, một đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thôn Bắc Hòa, xã Cam Hồng (Quảng Trị), lực lượng chức năng địa phương, gồm: công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, kiểm lâm và cán bộ xã đã phối hợp cùng người dân triển khai chữa cháy khẩn cấp.

Mặc dù nắng nóng gay gắt và địa hình phức tạp, nhưng gần 100 người đã được huy động để khống chế đám cháy. Khu vực rừng bị cháy có lớp thực bì dày, chủ yếu là keo tràm và phi lao, khiến ngọn bùng cháy dữ dội.

Xem chi tiết

