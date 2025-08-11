Kịp thời dập tắt đám cháy rừng phòng hộ ở khu vực Đèo Ngang

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp dập tắt đám cháy rừng xảy ra ở khu vực Đèo Ngang.

Tối 11/8, Đồn Biên phòng Ròon (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khống chế thành công vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đèo Ngang.

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: Minh Phong.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 11/8, tại khoảnh 1, tiểu khu 151, thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch (Quảng Trị) xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ròon đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, dân quân xã, kiểm lâm, bảo vệ rừng phòng hộ và chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3.000m² rừng phòng hộ. Ảnh: Minh Phong.

Đến khoảng 16h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để lửa lan rộng. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 3.000m² rừng phòng hộ.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt ong, lửa bén vào thảm thực bì gây cháy lan.

