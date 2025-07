Kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu Thăng Long xuống sông Hồng

Gần 1 tuần mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ, phải ăn ăn lá cây để cầm cự, bà Nguyễn Thị Thanh vừa được lực lượng chức năng Nghệ An giải cứu kịp thời.

Ngày 28/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Nhôn Mai (Nghệ An) tổ chức cứu nạn thành công bà Nguyễn Thị Thanh, bị cô lập nhiều ngày do ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước đó, ngày 22/7, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra trên địa bàn xã Nhôn Mai và các xã vùng cao miền Tây tỉnh Nghệ An. Dòng nước dữ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân nơi lũ đi qua, lũ cuốn trôi nhiều tài sản, lồng cá, hoa màu, nhà cửa của người dân ven sông.