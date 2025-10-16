Hà Nội

Giải mã

Kinh sợ của loài thằn lằn bay có sải cánh 12 mét

Trong kỷ nguyên khủng long, Hatzegopteryx là loài thằn lằn bay khổng lồ thống trị bầu trời, khiến mọi sinh vật khác phải e dè trước sải cánh khổng lồ của nó.

T.B (tổng hợp)
Có sải cánh khổng lồ đến khó tin. Hatzegopteryx có thể đạt sải cánh dài tới 10–12 mét, tương đương chiếc máy bay nhỏ ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Có sải cánh khổng lồ đến khó tin. Hatzegopteryx có thể đạt sải cánh dài tới 10–12 mét, tương đương chiếc máy bay nhỏ ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Sống ở “hòn đảo của người tí hon”. Loài này từng tồn tại ở đảo Hațeg (Romania hiện nay), nơi nhiều loài khủng long có kích thước nhỏ do tiến hóa cô lập. Ảnh: Pinterest.
Sống ở “hòn đảo của người tí hon”. Loài này từng tồn tại ở đảo Hațeg (Romania hiện nay), nơi nhiều loài khủng long có kích thước nhỏ do tiến hóa cô lập. Ảnh: Pinterest.
Đầu to và khỏe khác thường. Hộp sọ dài hơn 3 mét, có cấu trúc xốp nhưng cực kỳ cứng, giúp Hatzegopteryx cắn gãy xương con mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Đầu to và khỏe khác thường. Hộp sọ dài hơn 3 mét, có cấu trúc xốp nhưng cực kỳ cứng, giúp Hatzegopteryx cắn gãy xương con mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
Là thợ săn mặt đất chứ không chỉ bay. Các nghiên cứu cho thấy Hatzegopteryx săn mồi trên cạn, đi lại bằng bốn chân và tấn công nhanh như thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Là thợ săn mặt đất chứ không chỉ bay. Các nghiên cứu cho thấy Hatzegopteryx săn mồi trên cạn, đi lại bằng bốn chân và tấn công nhanh như thú săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Trọng lượng cơ thể nhẹ bất ngờ. Dù to lớn, Hatzegopteryx chỉ nặng khoảng 250 kg nhờ cấu trúc xương rỗng, tối ưu cho việc bay. Ảnh: Pinterest.
Trọng lượng cơ thể nhẹ bất ngờ. Dù to lớn, Hatzegopteryx chỉ nặng khoảng 250 kg nhờ cấu trúc xương rỗng, tối ưu cho việc bay. Ảnh: Pinterest.
Là họ hàng của Quetzalcoatlus. Cả hai đều thuộc nhóm Azhdarchidae, gồm những loài thằn lằn bay khổng lồ cuối cùng trước khi tuyệt chủng cùng khủng long. Ảnh: Pinterest.
Là họ hàng của Quetzalcoatlus. Cả hai đều thuộc nhóm Azhdarchidae, gồm những loài thằn lằn bay khổng lồ cuối cùng trước khi tuyệt chủng cùng khủng long. Ảnh: Pinterest.
Từng là kẻ thống trị hệ sinh thái. Không có thú săn mồi lớn trên đảo, Hatzegopteryx giữ vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Từng là kẻ thống trị hệ sinh thái. Không có thú săn mồi lớn trên đảo, Hatzegopteryx giữ vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Gây tranh cãi về khả năng bay. Một số nhà khoa học cho rằng với kích thước khổng lồ, Hatzegopteryx chỉ có thể bay quãng ngắn hoặc cất cánh nhờ gió mạnh. Ảnh: Pinterest.
Gây tranh cãi về khả năng bay. Một số nhà khoa học cho rằng với kích thước khổng lồ, Hatzegopteryx chỉ có thể bay quãng ngắn hoặc cất cánh nhờ gió mạnh. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
