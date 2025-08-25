Hà Nội

Kinh ngạc bia mộ La Mã khắc chân dung cổ đại cùng chữ lạ bí hiểm

Kho tri thức

Kinh ngạc bia mộ La Mã khắc chân dung cổ đại cùng chữ lạ bí hiểm

Phát hiện mới tại khu khảo cổ La Mã làm chấn động giới khoa học: một bia mộ có chân dung sắc nét và chữ khắc kỳ lạ khó giải mã.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn đồi Bucchianico ở vùng Abruzzo, miền trung nước Ý, các chuyên gia đến từ Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico bất ngờ tìm thấy được vật thể lạ, hy hữu, bí ẩn. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Đó là một tấm bia mộ từ thời La Mã cổ đại, với chân dung người quá cố được chạm nổi. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Điều đáng nói là tấm bia mộ đặc biệt này đã bị dịch chuyển khỏi phần mộ chôn cất ban đầu. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Trên tấm bia còn có dòng chữ khắc với nội dung: “METTIAE CL RVFAE METTIA CL ACVME MATRI P”. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Có thể dịch gần đúng (cộng với suy đoán nội dung cho các từ viết tắt) thành: “Gửi Mettia Rufa, người phụ nữ được giải phóng của Caius, Mettia, người phụ nữ được giải phóng của Caius, tặng món quà này cho mẹ cô”. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Trong khi các chuyên gia đang xử lý tấm bia, các quan chức thành phố Bucchianico sẽ gây quỹ cho việc trùng tu và trưng bày tấm bia này tại thị trấn nơi nó được phát hiện, có thể là trong tu viện của cung điện thành phố. Ảnh: @Cơ quan Khảo cổ Thành phố Bucchianico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
