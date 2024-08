Xuýt xoa khối tài sản “khó ai sánh bằng” của Đức Phúc

Đức Phúc đang là cái tên gây chú ý ở chương trình "Anh Trai Say Hi". Ngoài tài năng, sự hóm hỉnh, Đức Phúc còn cực kỳ chịu chi để đầu tư cho tiết mục của nhóm. Thậm chí, anh nói vui rằng vì bản thân không có gì ngoài tiền. Ảnh: VieON Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ có giá cát-xê cao ngất ngưởng. Ảnh: Dân Việt Với thu nhập dồi dào từ nghệ thuật, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu. Ảnh: Tổ quốc Cụ thể, năm 2021, Đức Phúc tậu căn hộ rộng 120m2 bao gồm 3 phòng ngủ tại thành phố Thủ Đức trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Nội thất trong căn hộ của Đức Phúc đều đắt tiền do được đặt từ nước ngoài. Ảnh: FBNV Sàn nhà được nam ca sĩ khéo léo phối giữa sàn gạch lát bông với nét đẹp cổ điển. Ảnh: FBNV Trước đó, ca sĩ Đức Phúc cũng sở hữu căn hộ khác tại Quận 7 mua năm 22 tuổi chỉ sau 3 năm trở thành Quán quân Giọng hát Việt. Ảnh: FBNV Năm 2018, Đức Phúc tậu chiếc xe hơi Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet Năm 2020, Đức Phúc cũng từng mua tặng bố mẹ chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng và một căn nhà ở Hà Nội. Ảnh: Người đưa tin Bên cạnh bất động sản và xe hơi, Đức Phúc còn là tín đồ hàng hiệu với các thương hiệu đình đám như Gucci, D&G, Versace... Ảnh: FBNV

