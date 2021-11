Vườn rau nhỏ xinh xanh mướt trong biệt thự của Tăng Thanh Hà

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh khu vườn nhỏ xinh trong căn biệt thự triệu đô ở Thảo Điển (TP. Thủ Đức) khiến ai nấy đều thích thú. Theo hình ảnh "ngọc nữ" đăng tải, có thể thấy diện tích khu vườn nhà Tăng Thanh Hà không quá rộng. Tuy nhiên, nữ diễn viên sắp xếp, phân bổ mọi thứ rất gọn gàng, bắt mắt. Dù trồng trong chậu, các loại rau vẫn phát triển tốt và xanh mướt. Trong vườn có đủ các loại rau gia vị. Rau cải xanh non mơn mởn. Không chỉ rau, ổi trồng trong chậu cũng cho quả to. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi dành cho Hà Tăng vì "mát tay" trong việc trồng cây. Trước đó không lâu, Tăng Thanh Hà khoe ảnh cây thông Giáng sinh do cô tự tay chuẩn bị để đón Noel. Cây thông Noel được trang trí cầu kỳ với trái chau, bông tuyết và chùm đèn đặt ở một góc trang trọng trong căn biệt thự. Nguồn ảnh: FBNV, Instagram Video:"Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle

