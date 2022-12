“Vua bóng đá” Pele giàu cỡ nào?

Sức khỏe của ông " Vua bóng đá" Pele đang trở thành mối quan tâm hàng đầu với người hâm mộ trên toàn cầu. Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đang diễn biến xấu khi căn bệnh ung thư ruột kết đã làm suy giảm chức năng thận và tim. Ảnh: Arise News Pele là huyền thoại bóng đá số một của Brazil. Ông từng kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian thi đấu cũng như sau khi đã giải nghệ. Ảnh: Getty Cho tới nay, chưa có thống kê chính xác về khối tài sản của Pele (82 tuổi). Tuy nhiên, theo thống kê từ Forbes, khối tài sản của ông ước tính lên đến 100 triệu USD (hơn 2,3 nghìn tỉ đồng). Ảnh: SillySeason Theo tờ The Sun, ở thời kỳ đỉnh cao, Pele từng là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: TheSun Tính riêng tiền lương chơi bóng, trang Playersbio ước tính, Pele kiếm được ít nhất 15 triệu USD (hơn 350 tỷ đồng) trong 37 năm thi đấu. Ảnh: The Mirror Chơi tại CLB Santos từ năm 1956 đến 1974, mức lương của Pele không được công khai. Ảnh: New York Post Từ 1975 – 1977 khi chơi cho CLB New York Cosmos của Mỹ, lương Pele được trả là 6 triệu USD (hơn 141 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Ảnh: Genius Celebs Ngoài mức lương từ sân cỏ, theo tờ Sportcasting, "vua bóng đá" Pele còn kiếm được 14 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo. Ảnh: FirstSportz Khi còn thi đấu, Pele từng được Puma trả 25.000 USD chỉ để buộc dây giày trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 1970. Ảnh: Goal Sau đó. nhãn hàng này còn kí tiếp hợp đồng 4 năm trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) với “vua bóng đá”. Ảnh: Printest Bên cạnh đó, Pele còn kiếm ra tiền nhờ khoản đầu tư vào các công ty, bất động sản. năm 1979, Pele mua một nông trang cạnh bờ biển Hampton (Mỹ) với giá 156.000 USD và cho xây căn biệt thự 2 tầng rộng hơn 940m2. Ảnh: TheSun Đến năm 2018, tờ New York Post tiết lộ Pele đã bán nông trại này với giá 2,85 triệu USD. Ảnh: TheSun Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng huyền thoại bóng đá Pele vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Ảnh: TheSun Video: Messi trở thành 1 trong 9 cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng, World Cup lẫn Champions League. Nguồn: VTV24

Sức khỏe của ông " Vua bóng đá" Pele đang trở thành mối quan tâm hàng đầu với người hâm mộ trên toàn cầu. Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đang diễn biến xấu khi căn bệnh ung thư ruột kết đã làm suy giảm chức năng thận và tim. Ảnh: Arise News Pele là huyền thoại bóng đá số một của Brazil. Ông từng kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian thi đấu cũng như sau khi đã giải nghệ. Ảnh: Getty Cho tới nay, chưa có thống kê chính xác về khối tài sản của Pele (82 tuổi). Tuy nhiên, theo thống kê từ Forbes, khối tài sản của ông ước tính lên đến 100 triệu USD (hơn 2,3 nghìn tỉ đồng). Ảnh: SillySeason Theo tờ The Sun, ở thời kỳ đỉnh cao, Pele từng là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới. Ảnh: TheSun Tính riêng tiền lương chơi bóng, trang Playersbio ước tính, Pele kiếm được ít nhất 15 triệu USD (hơn 350 tỷ đồng) trong 37 năm thi đấu. Ảnh: The Mirror Chơi tại CLB Santos từ năm 1956 đến 1974, mức lương của Pele không được công khai. Ảnh: New York Post Từ 1975 – 1977 khi chơi cho CLB New York Cosmos của Mỹ, lương Pele được trả là 6 triệu USD (hơn 141 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Ảnh: Genius Celebs Ngoài mức lương từ sân cỏ, theo tờ Sportcasting, "vua bóng đá" Pele còn kiếm được 14 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo. Ảnh: FirstSportz Khi còn thi đấu, Pele từng được Puma trả 25.000 USD chỉ để buộc dây giày trước khi bắt đầu trận chung kết World Cup 1970. Ảnh: Goal Sau đó. nhãn hàng này còn kí tiếp hợp đồng 4 năm trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) với “vua bóng đá”. Ảnh: Printest Bên cạnh đó, Pele còn kiếm ra tiền nhờ khoản đầu tư vào các công ty, bất động sản. năm 1979, Pele mua một nông trang cạnh bờ biển Hampton (Mỹ) với giá 156.000 USD và cho xây căn biệt thự 2 tầng rộng hơn 940m2. Ảnh: TheSun Đến năm 2018, tờ New York Post tiết lộ Pele đã bán nông trại này với giá 2,85 triệu USD. Ảnh: TheSun Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng huyền thoại bóng đá Pele vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới. Ảnh: TheSun Video: Messi trở thành 1 trong 9 cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng, World Cup lẫn Champions League. Nguồn: VTV24