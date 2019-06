Vụ Asanzo nghi hàng Trung Quốc gắn mác Việt: Kiểm tra toàn diện

Những ngày gần đây, người tiêu dùng xôn xao trước thông tin Asanzo gắn nhãn mác hàng “Việt Nam chất lượng cao” lên sản phẩm đồ điện, điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Kinhtedothi. Theo đó, công ty Asanzo bị nghi ngờ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm "đánh lận con đen", nhập hàng nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng lại dán mác Việt Nam để qua mặt người tiêu dùng cùng các cơ quan quản lý. Ảnh: Internet. Ngay sau khi xuất hiện thông tin, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tước quyền sử dụng nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao với các sản phẩm của Tập đoàn Asanzo. Ảnh: Internet. Lý giải việc nhập khẩu sản phẩm Trung Quốc nhưng lại dán nhãn xuất xứ Việt Nam, đại diện Công ty Asanzo cho rằng, hiện các sản phẩm ti vi đều là lắp ráp, trong khi Việt Nam không thể sản xuất toàn bộ linh kiện điện tử nên doanh nghiệp phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Lao động. Cũng vì sản xuất bằng linh kiện Trung Quốc nên Công ty chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” chứ không ghi “Made in Vietnam”. Ảnh: VTC. Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Asanzo cũng lên tiếng thừa nhận, 70% linh kiện tivi của Asanzo được nhập từ Trung Quốc và việc này không có gì là mới. Ảnh: Vneconomy. Liên quan đến vụ việc này, ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Ảnh: VietnamFinance. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường…) được giao rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này. Ảnh: NDH. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/7/2019. Ảnh: Baobacgiang. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngày 24/6, Bộ Tài chính yêu cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh việc CTCP Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác gắn nhãn xuất xứ Việt Nam. Ảnh: Vneconomy. Tương tự, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng có chỉ đạo tất cả các đơn vị có liên quan trong Bộ rà soát đánh giá cụ thể về vụ việc Asanzo đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Ảnh: Người lao động. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Vneconomy. Theo TTXVN/Vietnam+, tại một số siêu thị điện máy lớn trên địa bàn Hà Nội như: Nguyễn Kim, Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, HC... đều không còn bày bán sản phẩm do công ty Asanzo sản xuất, dù chưa có thông báo chính thức đến người tiêu dùng về việc dừng bán các sản phẩm TV, máy lạnh của công ty này. Ảnh: Baodansinh. Thậm chí, Nguyễn Kim đã có thông báo về việc thu đổi tất cả các sản phẩm tivi của Asanzo trên toàn hệ thống. Với khách hàng đáp ứng được yêu cầu từ phía Nguyễn Kim, chuỗi trung tâm mua sắm này sẽ hỗ trợ đổi ngang sản phẩm tivi của Asanzo sang một thương hiệu khác đang được bày bán tại Nguyễn Kim. Ảnh chụp màn hình. Video: Tìm hiểu thương hiệu ti vi của người Việt. Nguồn; HTV9.

