Vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 bất ngờ giảm một nửa

Giá vé máy bay đã hạ nhiệt đáng kể so với cách đây một tuần. Ảnh: Chí Hùng.

Khi bay tới Huế từ TP.HCM/Hà Nội, khách hàng không còn phải trả mức giá "trên trời" lên đến 7,9 triệu đồng/vé như những tuần trước. Hiện, giá vé chặng TP.HCM - Huế chỉ dao động trong khoảng 1,7-2,5 triệu đồng/chiều, trong khi chặng Hà Nội - Huế là 2,5-2,7 triệu đồng ở tất cả hãng bay.

Chặng bay Hà Nội - Côn Đảo hiện cũng có giá 4,1-6,1 triệu đồng/vé/chiều. Nếu bay từ TP.HCM đi Côn Đảo, khách hàng phải trả mức giá 3,2-4,4 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với ngày thường và đã giảm 1-3 triệu đồng so với tuần trước.

Mới đây, Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu các hãng bay xem xét việc tăng chuyến đến địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Theo đó, nhà chức trách yêu cầu các hãng bay xem xét tăng chuyến trên đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo… đặc biệt trong các ngày 28-29/4 và 2-3/5.

Thống kê của các hãng bay trong 2 ngày cao điểm 28-29/4 cho thấy tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới vào khoảng hơn 41.000 ghế.

Trong ngày 29/4, tỷ lệ đặt chỗ trên chặng bay Hà Nội - Huế đã đạt 100%. Chặng Hà Nội đi Đồng Hới/Quy Nhơn đạt trên 96% và Hà Nội đi Tuy Hòa đạt 93%.

Tương tự, lượng đặt chỗ trong ngày 29/4 xuất phát từ TP.HCM đi các điểm du lịch trên cũng ở mức cao. Với tổng số ghế cung ứng khoảng 40.000 ghế, tỷ lệ lấp đầy trên các chặng như TP.HCM - Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%. Riêng chặng TP.HCM - Tuy Hòa đạt 100%.

Nói với Zing, đại diện Vietravel Airlines cho biết việc tăng chuyến đã khiến một số chuyến bay có mức giá thấp hơn. Song, đây là mức giá mới, không phải mức giá giảm vì hầu hết chuyến bay được lên lịch trước đã bán hết vé.

Vị này cũng phủ nhận chuyện hãng bay "găm vé" vì các hãng phải mở bán vé đúng với số slot bay đã được Cục Hàng không cấp, giá vé luôn được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa.

Một chuyên gia hàng không cho biết giá vé máy bay thay đổi theo giờ bay, ngày bay cùng với nhu cầu thị trường tại thời điểm đặt vé nên rất khó có mức cố định để so sánh. Từ số lượng chuyến bay được cấp, các hãng hàng không sẽ đưa ra dải giá vé từ thấp đến cao nhưng không được vượt mức trần quy định.

Ngoài ra, vị này giải thích việc tăng giá vé có thể đến từ việc một số đại lý gom vé bán thành nhiều đợt và chỉ "bung" ra vào giai đoạn gần sát lễ.

