Tỷ phú giàu thứ 2 Châu Á muốn đầu tư vào Việt Nam là ai?

Mới đây, trong buổi làm việc với Đại sứ Phạm Sanh Châu và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, tỷ phú Gautam Adani bày tỏ mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ở lĩnh vực cảng biển, cảng hàng không và nhiệt điện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ông Gautam Adani là tỷ phú đi lên từ than đá. Theo thống kê của Bloomberg, đến nay 80% trong tổng số 13 tỷ USD doanh thu của tập đoàn Adani vẫn có nguồn đến từ than đá. Ảnh: Theindian Tuy nhiên, hiện ông đang dần nổi lên là một "ông vua" cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ. Tập đoàn Adani đã đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình từ mỏ, cảng và nhà máy điện cho đến sân bay, trung tâm dữ liệu và quốc phòng. Ảnh: Theindian Sau khi bỏ học đại học, đầu những năm 1980, Gautam Adani thử vận may của mình trong ngành kinh doanh kim cương ở Mumbai. Không lâu sau đó, ông về quê nhà Gujarat để giúp người anh trai điều hành mảng kinh doanh nhựa trước khi lập ra Adani Enterprises năm 1988. Ảnh: BI Công ty mua bán hàng hóa này hiện vẫn là "lá cờ đầu" của cả tập đoàn. Một thập kỷ sau, ông bắt đầu vận hành cảng biển Mundra và cuối cùng đã xây dựng được công ty vận hành cảng biển tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: BI Tỷ phú Adani cũng đứng sau nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đồng thời dẫn đầu ngành khai thác than đá. Ở Australia, vị tỷ phú này vẫn đang bị công chúng chỉ trích vì dự án nhà máy nhiệt điện ở Carmichael. Ảnh: Reuters Tuy nhiên, ở quê nhà, Adani được cho là thành công vì sự thân thiết với Modi, người trở thành thủ tướng vào năm 2014. Ảnh: Reuters Các nhà phê bình chỉ ra các báo cáo rằng chính phủ liên bang dưới thời Modi đã nới lỏng các quy tắc đấu thầu sân bay, giúp nhóm của Adani đủ điều kiện mặc dù chưa có kinh nghiệm điều hành sân bay trước đó. Ảnh: Reuters Theo cập nhật trên Forbes, ông Gautam Adani và gia đình đang sở hữu khối tài sản tương đương 72,5 tỷ USD, là người giàu thứ 2 tại Ấn Độ. Ảnh: BI Cổ phiếu 6 công ty niêm yết của tập đoàn đã tăng từ 73% đến 630% trong năm vừa qua bất chấp đại dịch bùng phát, vượt trội so với mức tăng 52% của thị trường chứng khoán Ấn Độ. 9 tháng đầu năm 2021, tài sản của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cũng đã tăng thêm 39,5 tỷ USD. Ảnh: TTXVN Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Appl. Nguồn: VTV24

Mới đây, trong buổi làm việc với Đại sứ Phạm Sanh Châu và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, tỷ phú Gautam Adani bày tỏ mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ở lĩnh vực cảng biển, cảng hàng không và nhiệt điện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ông Gautam Adani là tỷ phú đi lên từ than đá. Theo thống kê của Bloomberg, đến nay 80% trong tổng số 13 tỷ USD doanh thu của tập đoàn Adani vẫn có nguồn đến từ than đá. Ảnh: Theindian Tuy nhiên, hiện ông đang dần nổi lên là một "ông vua" cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ. Tập đoàn Adani đã đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của mình từ mỏ, cảng và nhà máy điện cho đến sân bay, trung tâm dữ liệu và quốc phòng. Ảnh: Theindian Sau khi bỏ học đại học, đầu những năm 1980, Gautam Adani thử vận may của mình trong ngành kinh doanh kim cương ở Mumbai. Không lâu sau đó, ông về quê nhà Gujarat để giúp người anh trai điều hành mảng kinh doanh nhựa trước khi lập ra Adani Enterprises năm 1988. Ảnh: BI Công ty mua bán hàng hóa này hiện vẫn là "lá cờ đầu" của cả tập đoàn. Một thập kỷ sau, ông bắt đầu vận hành cảng biển Mundra và cuối cùng đã xây dựng được công ty vận hành cảng biển tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: BI Tỷ phú Adani cũng đứng sau nhà sản xuất điện tư nhân lớn nhất Ấn Độ, đồng thời dẫn đầu ngành khai thác than đá. Ở Australia, vị tỷ phú này vẫn đang bị công chúng chỉ trích vì dự án nhà máy nhiệt điện ở Carmichael. Ảnh: Reuters Tuy nhiên, ở quê nhà, Adani được cho là thành công vì sự thân thiết với Modi, người trở thành thủ tướng vào năm 2014. Ảnh: Reuters Các nhà phê bình chỉ ra các báo cáo rằng chính phủ liên bang dưới thời Modi đã nới lỏng các quy tắc đấu thầu sân bay, giúp nhóm của Adani đủ điều kiện mặc dù chưa có kinh nghiệm điều hành sân bay trước đó. Ảnh: Reuters Theo cập nhật trên Forbes, ông Gautam Adani và gia đình đang sở hữu khối tài sản tương đương 72,5 tỷ USD, là người giàu thứ 2 tại Ấn Độ. Ảnh: BI Cổ phiếu 6 công ty niêm yết của tập đoàn đã tăng từ 73% đến 630% trong năm vừa qua bất chấp đại dịch bùng phát, vượt trội so với mức tăng 52% của thị trường chứng khoán Ấn Độ. 9 tháng đầu năm 2021, tài sản của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cũng đã tăng thêm 39,5 tỷ USD. Ảnh: TTXVN Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Appl. Nguồn: VTV24