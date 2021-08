Tuyệt chiêu chống trộm cho trái cây có 1-0-2 ở Việt Nam

Một trong những cách bảo vệ trái cây độc đáo nhất mà nông dân Việt nghĩ ra là đặt con rắn xanh xanh đỏ đỏ vắt vẻo ngay trên quả. Dù chỉ là rắn giả song cũng đủ khiến người yếu tim "chạy mất dép". Ảnh: Kênh thư giãn Với cách giăng lưới như thế này thì tên trộm chắc chỉ dám đứng nhìn tiếc nuối. Ảnh: Vietnamnet Nhìn thấy chữ thuốc sâu thì kẻ trộm cũng ái ngại. Ảnh: 2sao. Gia chủ quyết định "đóng gói" luôn trên cây nhãn thế này cho chắc. Ảnh: T.N.T Thông báo rõ ràng như thế này đố ai dám lấy trộm. Ảnh: Tintuconline Để bảo vệ những trái xoài, người trồng quyết định gọt sẵn kèm muối chấm cho tên trộm. Ảnh: Internet Khóa với xích chống trộm có vẻ như còn to hơn cả cây xoài. Ảnh: Internet Cách chống trộm trái dưa hấu mà đến gia chủ muốn ăn cũng có vẻ hơi khó. Ảnh: Internet Rào bằng thép thôi chưa đủ, phải dằn thêm vài tảng đá to to bên dưới mới bảo vệ được những trái mít. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Chiêu đánh vào tình cảm của tên trộm. Ảnh: Internet Video: Lô xoài cát đầu tiên của Việt Nam đã đến Mỹ. Nguồn: VTV24

